Красноярский губернатор Усс уходит в отставку

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил об уходе в отставку.

В телеграм-канале он написал, что на днях он встретился с президентом Владимиром Путиным и получил предложение "продолжить работу на федеральном уровне". Как подчеркнул Усс, на новой должности он продолжит "заниматься и вопросами социально-экономического развития" края. Что это за должность - Усс не сообщил.

О его встрече с Путиным ранее не сообщалось. О предстоящей отставке Усса сообщил ряд телеграм-каналов утром в четверг. Слухи о его отставке ходили уже несколько месяцев.

Усс был во главе одного из крупнейших по территории регионов России с 2017 года. До этого он почти 20 лет возглавлял краевое Законодательное собрание.

В последнее время большой резонанс вызвала история сына Александра Усса - Артёма. Он в марте бежал из-под домашнего ареста в Италии, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняют, в частности, в обходе санкций против России. Впоследствии он заявил, что находится в России, где против него также возбуждено уголовное дело, о его прекращении пока не сообщалось.

Александр Усс поблагодарил всех, кто поддерживал его во время задержания в Италии и возвращения в Россию его сына Артёма, отдельную благодарность он высказал Путину. "Он не просто руководитель нашего государства, он человек с большим и открытым сердцем", — сказал Усс. В чём именно заключалась роль Путина в событиях вокруг Артёма Усса, губернатор не уточнил.