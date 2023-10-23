Красноярца осудили по делу о поджоге вещей для военных

Жителя Красноярска Павла Олейникова приговорили к двум годам и трем месяцам принудительных работ по делу о поджоге пункта сбора вещей для мобилизованных в Новосибирске. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на пресс-службу районного суда города.
Олейникова признали виновным в покушение на умышленное уничтожение имущества. По версии следствия, в 2023 году с обвиняемым связался в телеграме неизвестный и предложил ему за деньги поджечь имущество муниципальной организации.
В ночь на 6 марта Олейников разбил окно и забросил внутрь помещения координационного центра "Активный город" бутылку с зажигательной смесью. На сработавшую сигнализацию приехала охрана здания, которая потушила возгорание. Олейникова задержали через несколько дней.
- После начала российского вторжения в Украину и объявления мобилизации в России значительно участились случаи поджогов военкоматов, отделов полиции, зданий городских администраций и приёмных "Единой России". Сначала поджоги квалифицировали как причинение вреда имуществу и хулиганство. Затем в Генштабе России заявили, что случаи поджогов военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться лишением свободы на срок до 15 лет.
- В июле издание "Медиазона" писало, что половина дел о поджогах военкоматов в России расследуются по статьям о терроризме.
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