"Красные линии" как линии горизонта. Путин снова грозит ядерной бомбой

Очередной саммит "Украина–Европейский союз" прошел в Киеве, несмотря на продолжение боевых действий;

Владимир Путин, выступая в Волгограде, вновь намекнул на возможность применения российской армией тактического ядерного оружия;

Сергей Лавров заявил, что Запад хочет сделать Молдову новой "антироссией";

Никол Пашинян вновь пожаловался, что российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор;

Индексация социальных выплат в России и реальный рост цен на товары и услуги;

Сбор средств в Чехии в помощь ВСУ и украинским беженцам.

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