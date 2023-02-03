"Красные линии" как линии горизонта. Путин снова грозит ядерной бомбой

Очередной саммит "Украина–Европейский союз" прошел в Киеве, несмотря на продолжение боевых действий;
Владимир Путин, выступая в Волгограде, вновь намекнул на возможность применения российской армией тактического ядерного оружия;
Сергей Лавров заявил, что Запад хочет сделать Молдову новой "антироссией";
Никол Пашинян вновь пожаловался, что российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор;
Индексация социальных выплат в России и реальный рост цен на товары и услуги;
Сбор средств в Чехии в помощь ВСУ и украинским беженцам.
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