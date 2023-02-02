В Краматорске и Херсонской области при обстрелах погибли мирные жители, командование ВСУ не исключает отвода войск из Бахмута;
Антикоррупционная кампания в Украине и реакция на нее украинского общества;
Форум свободной России признан российской Генеральной прокуратурой нежелательной организацией;
Алексею Навальному ужесточили условия содержания в колонии;
Адвокат обвиняемого в дискредитации российской армии студента МГУ Мария Эйсмонт добилась согласия суда на вызов в качестве свидетелей Сергея Лаврова, Виталия Небензи и Дмитрия Конашенкова;
Судьба картин Елены Осиповой, конфискованных полицией в Петербурге.
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