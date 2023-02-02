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Время Свободы

"Зачем сразу привод?" Лаврова, Небензю и Конашенкова вызывают в суд

Адвокат Мария Эйсмонт

Информационный дайджест "Время Свободы", 2 февраля

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Время Свободы - Темы дня 2.02.2023
by Радио Свобода

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В Краматорске и Херсонской области при обстрелах погибли мирные жители, командование ВСУ не исключает отвода войск из Бахмута;

Антикоррупционная кампания в Украине и реакция на нее украинского общества;

Форум свободной России признан российской Генеральной прокуратурой нежелательной организацией;

Алексею Навальному ужесточили условия содержания в колонии;

Адвокат обвиняемого в дискредитации российской армии студента МГУ Мария Эйсмонт добилась согласия суда на вызов в качестве свидетелей Сергея Лаврова, Виталия Небензи и Дмитрия Конашенкова;

Судьба картин Елены Осиповой, конфискованных полицией в Петербурге.

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