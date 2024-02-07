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Время Свободы

Кремлевский пропеллер для Такера Карлсона

Информационный дайджест "Время Свободы", 7 февраля

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Время Свободы - Темы дня 7.02.2024
by Радио Свобода

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Кремль подтвердил, что бывший ведущий американского телеканала FOX Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина;

Борис Надеждин – о том, с какими претензиями ЦИК приходится разбираться его команде;

В Азербайджане проходят досрочные президентские выборы, в победе Ильхама Алиева ни у кого сомнений нет;

Дональду Трампу отказано в иммунитете от уголовного преследования по делу о попытке отменить итоги президентских выборов 2020 года;

Белорусская оппозиция называет предстоящие выборы в Верховный совет "безвыборами";

Алексей Навальный судится с колонией за право на свидания с родственниками.

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