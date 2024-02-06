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Время Свободы

Потеснить клан Назарбаева. Токаев сменил премьер-министра

Информационный дайджест "Время Свободы", 6 февраля

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Время Свободы - Темы дня 6.02.2024
by Радио Свобода

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ЦИК перенес на один день заседание по утверждению Бориса Надеждина кандидатом в президенты России, Надеждин просил 3 дополнительных дня;

Жители оккупированных территорий Донбасса жалуются на отсутствие жилья и задержки с выплатами пенсий;

Сенат США согласовал законопроект о выделении военной помощи Украине, но шансы на его принятие в Палате представителей Конгресса минимальны;

Спецслужбы Грузии заявляют о перехвате на территории страны нескольких мощных взрывных устройств, якобы переправлявшихся из Украины для организации теракта в Воронеже;

Новым премьер-министром Казахстана стал бывший глава президентской администрации Олжас Бектенов.

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