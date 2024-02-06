Потеснить клан Назарбаева. Токаев сменил премьер-министра

ЦИК перенес на один день заседание по утверждению Бориса Надеждина кандидатом в президенты России, Надеждин просил 3 дополнительных дня;
Жители оккупированных территорий Донбасса жалуются на отсутствие жилья и задержки с выплатами пенсий;
Сенат США согласовал законопроект о выделении военной помощи Украине, но шансы на его принятие в Палате представителей Конгресса минимальны;
Спецслужбы Грузии заявляют о перехвате на территории страны нескольких мощных взрывных устройств, якобы переправлявшихся из Украины для организации теракта в Воронеже;
Новым премьер-министром Казахстана стал бывший глава президентской администрации Олжас Бектенов.
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