Потеснить клан Назарбаева. Токаев сменил премьер-министра

ЦИК перенес на один день заседание по утверждению Бориса Надеждина кандидатом в президенты России, Надеждин просил 3 дополнительных дня;

Жители оккупированных территорий Донбасса жалуются на отсутствие жилья и задержки с выплатами пенсий;

Сенат США согласовал законопроект о выделении военной помощи Украине, но шансы на его принятие в Палате представителей Конгресса минимальны;

Спецслужбы Грузии заявляют о перехвате на территории страны нескольких мощных взрывных устройств, якобы переправлявшихся из Украины для организации теракта в Воронеже;

Новым премьер-министром Казахстана стал бывший глава президентской администрации Олжас Бектенов.