Кремль аннулирует поручения Путина по законопроекту о QR-кодах

Опубликованные 15 января поручения президента России Владимира Путина по совершенствованию законопроекта о COVID-сертификатах будут аннулированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.



Президент дал поручения после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Позднее правительство решило отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах о вакцинации, перенесенном коронавирусе или медотводе от прививке.



Песков объяснил это бюрократическими проблемами. По его словам, перечни поручений готовятся в течение нескольких дней, а то и недель, после чего согласовываются с разными подразделениями. Он добавил, что поручения о доработке законопроекта аннулируют.

Позднее в понедельник стало известно, что Совет Госудумы единогласным решением снял с рассмотрения правительственный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.