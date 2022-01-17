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Кремль аннулирует поручения Путина по законопроекту о QR-кодах

Президент России Владимир Путин

Опубликованные 15 января поручения президента России Владимира Путина по совершенствованию законопроекта о COVID-сертификатах будут аннулированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Президент дал поручения после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Позднее правительство решило отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах о вакцинации, перенесенном коронавирусе или медотводе от прививке.

Песков объяснил это бюрократическими проблемами. По его словам, перечни поручений готовятся в течение нескольких дней, а то и недель, после чего согласовываются с разными подразделениями. Он добавил, что поручения о доработке законопроекта аннулируют.

Позднее в понедельник стало известно, что Совет Госудумы единогласным решением снял с рассмотрения правительственный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

  • 14 января вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах в общественных местах отложили на неопределенный срок. Председатель Госдумы Вячеслав Володин добавил, что документ снимут с рассмотрения. Такое решение объяснили тем, что изначально документ готовился как реакция на распространение дельта-штамма коронавируса, однако в последнее время возникли "новые вызовы", в частности, штамм омикрон.
  • Правительство внесло законопроект о введении QR-кодов в общественных местах в Госдуму 12 ноября 2021 года. Он получил одобрение от законодательных собраний всех регионов, 16 декабря его приняли в первом чтении.
  • Изначально QR-коды в общественных местах должны были ввести с 1 февраля до 1 июня. Против введения этой системы выступили 52% россиян.

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