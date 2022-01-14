Госдума снимет с рассмотрения законопроект о QR-кодах

Правительство России и партия "Единая Россия" решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах в общественных местах во втором чтении. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Решение, по её словам, принято в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации в связи с распространением штамма "омикрон". 14 января в России выявлено 23 820 новых случаев заражения COVID-19 за сутки, сообщила Голикова. Это на 12, 5 процентов больше, чем накануне.

Голикова отметила, что законопроект готовили как меру реагирования на распространение штамма "дельта", а "сейчас это будут новые вызовы".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 17 января законопроект о QR-кодах в общественных местах обсудит совет Государственной Думы. Документ будет снят с рассмотрения. "Уверен, депутаты поддержат это решение", — написал Володин в своем телеграм-канале.

В то же время Голикова сообщила, что правительство подготовило поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах. В частности, они предполагают, что люди, не имеющие QR-кода, смогут посещать общественные места по ПЦР-тесту после 1 февраля. Согласно предложенным поправкам, Минздрав сможет устанавливать сроки действия QR-кодов для людей, имеющих медотвод от вакцинации. Кроме того, поправки гарантируют защиту данных при получении сертификатов военными и приравненными к ним лицами.

В ноябре 2021 года правительство России внесло на рассмотрение Госдумы два законопроекта о QR-кодах, подтверждающих вакцинацию или перенесенную коронавирусную инфекцию. Один из документов вводил систему QR-кодов для посещения общественных мест, второй — на транспорте. Последний позже сняли с рассмотрения парламента. Во многих городах России прошли митинги против введения системы QR-кодов.

В декабре прошлого года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах. Закон разрешает главам регионов вводить QR-коды в общественных местах – в учреждениях культуры, кафе, ресторанах, при проведении массовых мероприятий для предотвращения распространения инфекции. Конкретный перечень мест выбирают в каждом регионе самостоятельно.