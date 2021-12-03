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Кремль: данные о россиянах из "Архива Пандоры" "невозможно проверить"

Сведения об офшорах российских чиновников, фигурирующих в расследованиях "Архива Пандоры", невозможно проверить или подтвердить, так он представляет собой "неструктурированный набор отрывочных данных, фактически анонимного характера". Об этом заявили в управлении по вопросам противодействия коррупции администрации президента в ответ на запрос "Новой газеты".

Запрос касался депутатов Госдумы и их родственников, которые упоминались в документах "Архива Пандоры", как владельцы офшорных компаний. Это - Алексей Чепа, Владислав Резник, Григорий Аникеев, Отари Аршба , Андрей Скоч, сенатор Олег Ткач и его бывший коллега, аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов. В расследовании утверждалось, что офшорные компании приносят им в общей сложности сотни миллионов евро прибыли.

В ответе администрации президента отмечается, что в публикациях "Архива Пандоры" не обнаружено нарушений действующего российского законодательства, поскольку в них нет сведений об иностранных счетах и вкладах чиновников, владельцами которых они оставались бы после 7 августа 2013 года, когда вступил в силу закон о запрете на иностранные активы для госслужащих.

В то же время, согласно опубликованным документам, в 2012 году депутат Григорий Аникеев, участвовавший в разработке и принятии законопроектов против иностранного вмешательства, был единственным владельцем офшора Meligton Holdings Limited. В документах 2017 года бенефициаром компании уже числился его брат — Анатолий Аникеев. Другой брат депутата — Валерий Аникеев — в 2016 году был единственным владельцем Levico Holdings Limited. Офшорными компаниями других чиновников также владели престарелые родители, дети и бывшие супруги.

Однако антикоррупционное управление администрации президента посчитало это недостаточной информацией для организации проверок.

  • Сведения об активах российских чиновников за рубежом опубликованы в рамках международного проекта "Архив Пандоры" – глобального расследования об офшорах и секретных счетах политиков, госслужащих и их родственников со всего мира.
  • Проектом в течение нескольких лет занимались более 600 репортеров из 120 стран, в том числе – журналисты российского издания "Важные истории"(внесено Минюстом России в реестр СМИ-"иностранных агентов"). Они же опубликовали информацию об офшорных компаниях, которыми владеют люди из ближайшего окружения Владимира Путина. Среди них – Светлана Кривоногих, которую называют близкой подругой президента России, институтские друзья Путина Николай Егоров и Виктор Хмарин, сын двоюродного брата президента России Роман Путин, председатель правления Сбербанка Герман Греф и семья глава госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Как следует из международного журналистского расследования, владеют или в той или иной степени связаны с десятками офшорных компаний глава администрации президента России Антон Вайно, сын замглавы АП Сергея Кириенко, а также зять министра иностранных дел Сергея Лаврова.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после публикаций об офшорах российских чиновников сказал, что в документах "Архива Пандоры" нет реальных доказательств. Кремль не считает их поводом для проверок.

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