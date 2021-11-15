Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Лицом к событию

Кремль хочет убить память: закрыть "Мемориал"

Генпрокуратура России и прокуратура Москвы подали иски в Верховный Суд и Мосгорсуда о ликвидации организаций Международный Мемориал и Правозащитный Центр Мемориал ( в РФ - иноагенты). Якобы за нарушения закона об иноагентах, коими их власти объявили.

Обсуждают председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов,правозащитник Юрий Самодуров, политолог Александр Морозов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" 15 ноября в 19:05

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG