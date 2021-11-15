Кремль хочет убить память: закрыть "Мемориал"

Генпрокуратура России и прокуратура Москвы подали иски в Верховный Суд и Мосгорсуда о ликвидации организаций Международный Мемориал и Правозащитный Центр Мемориал ( в РФ - иноагенты). Якобы за нарушения закона об иноагентах, коими их власти объявили.
Обсуждают председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов,правозащитник Юрий Самодуров, политолог Александр Морозов.
Ведет передачу Михаил Соколов.
Эфир программы "Лицом к событию" 15 ноября в 19:05
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