Кремль хочет убить память: закрыть "Мемориал"

Генпрокуратура России и прокуратура Москвы подали иски в Верховный Суд и Мосгорсуда о ликвидации организаций Международный Мемориал и Правозащитный Центр Мемориал ( в РФ - иноагенты). Якобы за нарушения закона об иноагентах, коими их власти объявили.

Обсуждают председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов,правозащитник Юрий Самодуров, политолог Александр Морозов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" 15 ноября в 19:05