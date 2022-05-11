Кремль исключил несколько СМИ из пула для общения с пресс-секретарём Путина

Кремль исключил несколько СМИ из пула для общения с пресс-секретарём президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым. Первым об этом сообщило издание "Медуза", чей корреспондент был без предупреждения удалён из чата для координации корреспондентов.

Из сообщения государственного агентства РИА "Новости" следует, что в числе удалённых также корреспондент закрытой радиостанции "Эхо Москвы" и украинского информационного агентства "Униан".

"Эха Москвы" не существует, УНИАН не выходит на связь, а у иноагента "Медуза" нет аккредитации", — объяснил Песков сокращение числа допущенных журналистов. "Медуза" отмечает, что редакция аккредитована при российском министерстве иностранных дел.

Насколько сильно сократился пул журналистов и кто ещё из него исключен — неизвестно. Администраторы чата сообщили "Медузе", что в пуле останутся "российские СМИ и СМИ, имеющие представительства в России".