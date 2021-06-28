Кремль отрицает причастность россиян к убийствам жителей ЦАР

В Кремле отвергли обвинения в том, что российские военные инструкторы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) причастны к убийствам мирных граждан и разграблению домов местных жителей.



В конце прошлой недели в Совете безопасности ООН Соединённые Штаты, Франция и Великобритания обвинили Россию в том, что её военные контрактники создают препятствия миссии миротворцев ООН в Центральноафриканской Республике.

Газета "Нью-Йорк таймс" опубликовала выдержки из отчёта Совета безопасности ООН, в котором российские наёмники обвиняются в убийствах мирных граждан и мародёрстве.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в понедельник, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать эти сообщения, сказал:



"Российские военные советники не участвовали в убийствах мирных жителей и грабежах в Центральноафриканской Республике (ЦАР), это очередная ложь западных средств массовой информации".

В ЦАР с 2013 года продолжается вооружённый внутренний конфликт. В феврале 2019 года между правительством и вооружёнными повстанческими группировками было заключено мирное соглашение. Однако многочисленные акты насилия в стране продолжаются.

Президент ЦАР, поддерживаемый Россией Фостен-Арканж Туадера, в декабре прошлого года выиграл выборы и получил второй мандат на управление страной. Но он продолжает испытывать сопротивление сторонников бывшего президента Франсуа Бозизе.

Россия направила в ЦАР, по приглашению её правительства, сотни своих советников и инструкторов. На Западе присутствие российского контингента в ЦАР рассматривают в основном в свете данных о так называемой "группе Вагнера" – частной компании, связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным. Он находится под санкциями США за причастность к вмешательству России в президентскую предвыборную кампанию в США в 2016 году.

Компании, связанные с Пригожиным, как сообщалось ранее, имеют с властями ЦАР контракты на разработку полезных ископаемых в этой стране.

В 2018 году трое российских журналистов были убиты в Центральноафриканской Республике во время командировки для расследования деятельности "группы Вагнера". Подозреваемых по делу об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко до сих пор нет.