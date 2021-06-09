Франция заморозила финансовую и военную помощь ЦАР

Франция приостановила военные операции с Центральноафриканской Республикой (ЦАР) и заморозила финансовую помощь этой стране в размере 10 миллионов евро в год. Париж обвинил правительство ЦАР в том, что оно пренебрегает политической оппозицией и не способно остановить масштабную кампанию антифранцузской дезинформации. Об этом сообщает Reuters.

Решение было принято вскоре после того, как в конце мая французский лидер Эммануэль Макрон назвал президента ЦАР "заложником" так называемой "ЧВК Вагнера" – группировки, которую связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. По словам президента Франции, эта структура "захватывает шахты и вместе с ними и политическую систему" страны.

Во Франции, США и других странах высказывают опасения, что Россия и Китай наращивают присутствие в Африке на фоне снижения влияния в этом регионе западных демократий.

В конце мая в ЦАР погибли трое российских инструкторов и двое местных полицейских. Это произошло в результате наезда автомобиля на взрывное устройство. Месяцем ранее журналисты, а затем и эксперты ООН обвинили "ЧВК Вагнера" в военных преступлениях на территории ЦАР. По данным специалистов, российские наёмники причастны к изнасилованиям, грабежам и массовым убийствами мирных граждан, которых они призваны защищать.

Российская сторона отрицает обвинения и присутствие своих военных в ЦАР. в Банги уверяют, что имеют дело не с "ЧВК Вагнера", а с российским Министерством обороны в рамках двустороннего договора, применяемого под контролем Совета Безопасности ООН.

В ЦАР, население которой составляет около пяти миллионов человек, более семи лет продолжается гражданская война между сторонниками президента и вооружёнными отрядами, свергнувшими правительство в 2013 году.