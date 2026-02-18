Кремль пообещал пока не замедлять работу Telegram на фронте

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил, что власти России решили не блокировать работу мессенджера Telegram для российских военных. "Принято решение не ограничивать сейчас работу Telegram в зоне СВО. Мы надеемся, что за какое-то время наши военные смогут перестроиться и перейти на российские сервисы", – заявил Шадаев 18 февраля на заседании комитета Госдумы РФ по информполитике.

10 февраля Роскомнадзор уведомил о планах дальнейших "последовательных ограничений" работы Telegram, который, как утверждает ведомство, по-прежнему не исполняет требования российского законодательства.

Ряд провоенных блогеров и общественных деятелей подвергли действия Роскомнадзора резкой критике, указав, в частности, на то, что Telegram активно используется российскими военными в Украине как средство связи. Об этом писали и действующие российские военные.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как скажется замедление мессенджера на боевых действиях, заявил: "Я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера".

17 февраля близкий к ФСБ России телеграм-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что с 1 апреля Роскомнадзор начнет "тотальную блокировку" Telegram по аналогии с Instagram и Facebook. Роскомнадзор ответил на это сообщение так: "Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу".