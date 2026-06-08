"Кремль продул в Армении". Соцсети о победе партии Пашиняна

В Армении на выборах победила партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор", у нее будет большинство, – но не конституционное большинство, – в парламенте.

Это воспринимают как свидетельство проевропейского, прозападного курса Армении, хотя Пашинян заявил, что страна останется в ЕАЭС и сохраняет с Россией отношения, "основанные на взаимном уважении".

Соцсети менее склонны к сдержанности – особенно в отношении России.

Виталий Портников

Если Москва потеряет контроль над Арменией (а она потеряет), то она лишится и контроля над Кавказом. Большевики не зря вернулись в этот регион сто лет назад: они хотели не просто держать в руках армян, азербайджанцев и грузин, но и шантажировать Турцию и Иран, впоследствии даже частично оккупированный Советским Союзом. Москва не случайно начала дестабилизировать Кавказ в 1990-е, подстрекать народы. Ей нужно было, чтобы именно Россия – главный дестабилизатор этого региона – казалась здесь главным "стабилизатором". Не говоря уже о том нескрываемом пренебрежении, с которым самоназначенные колонизаторы относились к древним великим цивилизациям – для меня вообще секрет, как армяне или грузины могли все это столетиями сносить: то или безысходность, или гипноз какой-то.

Но теперь ловушка почти разрушена. Россия обязательно уйдет с Южного Кавказа – на этот раз навсегда. И я очень надеюсь, что в будущем нам скажут за это благодарность.

Потому что если бы не украинское сопротивление, неизвестно еще, сколько лет Россия держала бы Кавказ за горло.

Роман Доброхотов

Это конечно еще ооочень предварительные результаты, но похоже, что в Армении Кремль пролетел со свистом, также как ранее в Венгрии и Молдове. Третий раз подряд несмотря на огромные вложенные ресурсы на выходе пшик.

Саша Кметт

Но неприятие "большого брата" с его плешивой рожей настолько сильное, что люди хотят держаться от нее как можно дальше. Да и здравый смысл берет свое. Он выбирают цивилизованное будущее, а не братские могилы (простите – объятия).



Как ни крути, но "русский мир" сегодня – клеймо. Болезнь с симптомами проказы. Лучшая антиреклама из всех возможных. Даже Трамп со своей поддержкой не справляется так хорошо, как Кремль с "традиционными ценностями".

Катя Марголис

Законодательно закрепленный курс на европейский вектор Армении и выход из-под россии продолжится.

Надо надеяться, что обойдётся без зеленых человечков.

Шавлов Иван

Россия как всегда проиграла.

Украина, Венгрия, Румыния, Молдова, и вот теперь Армения.

Москва вновь грубо подкупала, запугивала, быковала. И опять позорный проигрыш. Никто уже не хочет в конzzzлагерь, то есть в русский мир.

Руслан Тусупбеков

Сторонники России и ЕАЭС проиграли. А больше всех проиграл Путин. Было смешно наблюдать, как он пытался судорожно, по-стариковски, помешать выборам.

Он даже направил огромный десант этнических армян с целью добиться нужного результата, но увы... Потерян ещё один форпост России. И она потеряла почти весь Южный Кавказ.

Вслед за Азербайджаном и Армения уходит из-под российского влияния. Теперь бы Грузии вырваться окончательно, сделать "прыжок воли". Даст бог, скоро это случится.

Усы Пескова

Кремль давил публично и непублично:

Газом и энергоресурсами

Россия пригрозила пересмотром/разрывом соглашений о льготных поставках газа, нефти и алмазов, если Армения продолжит курс на ЕС.

Торговыми ограничениями

Перед выборами Россельхознадзор ограничил ввоз ряда армянских товаров:

• томаты;

• огурцы;

• перец;

• зелень;

• клубника;

• по сообщениям СМИ – также давление на бренди/другую продукцию.

Классический российский инструмент: "санитарные" претензии в момент политического конфликта.

Экономическим крахом

Российский нарратив: если Армения выберет ЕС, она потеряет рынок РФ, дешёвый газ, работу мигрантов, инвестиции и безопасность.

"Украинским сценарием"

Самая жесткая линия – намеки на то, что разворот к Западу может закончиться для Армении так же, как для Украины: конфликтом, дестабилизацией и войной. Кремль формально смягчал такие заявления, но прокремлевские говорящие головы активно продвигали именно этот страх.

Дипломатическим охлаждением

Россия отзывала посла для консультаций и демонстративно усиливала публичное недовольство Ереваном.

Но эффект получился обратным. Российское давление лишь усилило ощущение, что выборы – это вопрос суверенитета.

Emin Babayev

- Финляндия и Швеция – в НАТО

- Польша и Балтия – переговоры о размещении ЯО

- Минус Сирия

- Минус Азербайджан

- Черногория в НАТО, выгнала российских дипломатов, вводит визы

- Северная Македония аналогично

- Сербия сменила экономическую ориентацию на Китай

- Минус Молдова

- Минус Венгрия

- Минус Армения

Ох уж этот великий геополитик.

Профессор Преображенский

Кремль продул в Армении.

Как перед тем продул в Венгрии.

А перед тем – в Молдове.

Кремль не умеет выигрывать настоящие выборы. Он "побеждает" только в памфиловском голосовании на пеньках.

Олег Шеин

Не стоит рассматривать это как формирование враждебного пояса вокруг России. Как и Азербайджан, Армения будет торговать и поддерживать все обычные соседские коммуникации. Но не будет подчинённым государством. Вокруг России происходит то самое формирование многополярного мира, о котором так много говорит отечественное начальство.

Другое дело, что в рамках этой многополярности влияние России сокращается в пользу Евросоюза, Китая, Турции и США. Оно и естественно. У всех остальных участников большой регаты есть проект будущего и привлекательные стороны настоящего. Модель "живи в бедности и умри там, куда начальство пошлет" привлекательной не является.

Есть, конечно, и критика победы Пашиняна и "Гражданский договор" – с разных позиций.

Mariam Merabova

Будущее Армении в руках армян и никого больше, а друзей надо выбирать правильно. Россия всегда была другом и во все времена тяжелейшие для нас была рядом. Не надо слушать демагогов и горлопанов – включите совесть, знания, веру и ничего не бойтесь. Бояться надо стать молчаливым свидетелем преступления… Тысячи погибших ребят не простят нам этого… Арцах продал, изгнав свой народ с колыбели армянства, дал осквернить все святыни, Арарат с герба убрал, подписал катастрофические документы с врагами, грозящие окончательной потерей земель, страны и церкви.

Olimbek M Shirinov

Выборы закончились – а реальность никуда не делась...

Доля российского капитала в экономике Армении превышает 86%. Это не цифра на бумаге. Это заводы, стройки, рабочие места – всё то, на чём держится жизнь обычных людей.

Пашинян говорит, что хочет в ЕС, при этом оставаясь в ЕАЭС, но совместить одно с другим невозможно. В.Путин сказал прямо: интеграция с ЕС автоматически означает прекращение работы в ЕАЭС и потерю всех накопленных преференций.

Армяне – не первые, кому обещали европейское будущее. Молдова прошла этот путь. Украина прошла. Сценарий одинаковый: сначала красивые слова, потом – потеря рынков, рост цен, экономический упадок и внутренний раскол. Армения сейчас в самом начале этого пути. И выборы 7 июня – лишь очередной шаг по уже знакомой дороге.

Александр Лапшин

Как я и говорил, выборы в Армении не принесли абсолютно никаких сюрпризов и даже стало хуже. Во власть так и не пришли новые прогрессивные силы. Народ опять выбрал колбасу и тупо проголосовал за те же лица, будь то действующая власть или оппозиция.

Одни пошли голосовать за деньги, другие за еду, третьи из-за страха. И лишь малая часть голосовала по убеждению и честно. Так чего ждать от таких выборов? Да, вы правильно поняли, я убежден что выборы были относительно честные, несмотря на некоторые замеченные нарушения.

Армения осталась в той же самой "серой" зоне под де-факто силовым и финансовым контролем России, но с пафосными и ничего не значащими лозунгами насчет интеграции с Европой.

Galym Baituk

На мой взгляд, главный смысл этих выборов заключается в том, что люди проголосовали не за новую войну, не за реваншистские лозунги и не за постоянное противостояние. Люди проголосовали за мир, стабильность и возможность сосредоточиться на развитии собственной страны.