Президент Украины Владимир Зеленский - после серии ударов по объектам в России, связанным с экспортом энергоносителей - заявил, что Украина готова прекратить удары по объектам энергетики России, если Москва откажется от ударов по украинским энергетическим объектам. Как сказал Зеленский 6 апреля в вечернем видеообращении, предложение об "энергетическом перемирии" было передано российской стороне при посредничестве США.

"Если Россия будет готова прекратить удары по нашей энергетике, мы будем готовы ответить им зеркально", - сказал Зеленский. Он отметил, что в силе остаётся и предложение о пасхальном перемирии, но Россия не реагирует на него.

Зеленский подчеркнул, что Россия не пойдёт на мир, пока может позволить себе вести войну, а эта способность напрямую связана с экспортом нефти, цены на которую в связи с войной на Ближнем Востоке выросли. Президент Украины вновь высказался в поддержку любых действий, которые ограничат доходы России.

В Кремле ранее заявляли, что переговоры о мирном урегулировании сейчас "на паузе", но не прерваны полностью, и российская сторона продолжает обмениваться информацией с посредниками из США. Идею "энергетического перемирия" в Москве пока не комментировали.

В ночь на 6 апреля украинские беспилотники повредили в Новороссийске нефтеналивной терминал "Шесхарис". Это ключевой комплекс для хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов на танкеры на юге России. В течение марта Украина неоднократно атаковала балтийские порты России.