В середине ноября Кремль провёл совещание, на котором обсуждались меры по возвращению в Россию специалистов, уехавших из страны после начала вторжения в Украину. Речь идёт о сотнях тысяч эмигрантов, в том числе it-специалистах, учёных, людях творческих профессий и бизнесменах. Им хотят гарантировать, что их не призовут в армию незаконно и рассказать о "духовном превосходстве России перед Западом". Об этом пишет издание "Вёрстка" со ссылкой на анонимные источники.

Как пишет издание, вернувшимся специалистам планируют пообещать, что они не будут мобилизованы в случае второй волны пополнения армии в Украине. Кремль планирует провести специальную информационную кампанию, которая будет особо отмечать ответственность военкоматов за незаконный призыв, пишет "Вёрстка". При начале второй волны чиновники планируют выделить бюджет на блокирование плохих новостей о мобилизации, рассказывает план один из источников редакции.

Информационная кампания для возвращения уехавших может начаться под лозунгом "в России есть всё, поэтому нет смысла отсюда уезжать", сказал один из источников издания. "Хочется сыграть на чувстве ностальгии", — поддержал его второй. Кроме того, обсуждаются меры по снижению ипотечных ставок и льгот при устройстве детей в школы и детские сады.

После начала вторжения в Украину, а затем после объявления мобилизации Россию покинули сотни тысяч человек трудоспособного возраста, в том числе бизнесмены, IT-специалисты, научные сотрудники, врачи и музыканты. Сколько из них остались за границей — достоверно неизвестно. Росстат подсчитал, что в первом полугодии миграционный отток из страны составил около 96 тысяч человек.