Жительницу Батайска оштрафовали за ролик с жалобами мобилизованных

Суд в городе Батайск Ростовской области оштрафовал местную жительницу Олесю Шишканову на 30 тыс. рублей за публикацию видео с жалобами мобилизованных, сообщает 7х7. Её обвинили в "дискредитации" российской армии.

В середине октября Шишканова разместила в телеграм-канале "Батайск город" видеообращение мобилизованных, среди которых был её брат. Военнослужащие рассказывали о плохой подготовке, ржавом оружии, которое им выдали, и об отсутствии питания.

По словам Шишкановой, протокол на неё был составлен на основе экспертизы МВД по Ростовской области. Видео, по мнению экспертов, "содержит сведения негативного характера о Вооруженных силах РФ". Шишканова свою вину не признаёт.