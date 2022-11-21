Жительницу Батайска оштрафовали за ролик с жалобами мобилизованных

Суд в городе Батайск Ростовской области оштрафовал местную жительницу Олесю Шишканову на 30 тыс. рублей за публикацию видео с жалобами мобилизованных, сообщает 7х7. Её обвинили в "дискредитации" российской армии.
В середине октября Шишканова разместила в телеграм-канале "Батайск город" видеообращение мобилизованных, среди которых был её брат. Военнослужащие рассказывали о плохой подготовке, ржавом оружии, которое им выдали, и об отсутствии питания.
По словам Шишкановой, протокол на неё был составлен на основе экспертизы МВД по Ростовской области. Видео, по мнению экспертов, "содержит сведения негативного характера о Вооруженных силах РФ". Шишканова свою вину не признаёт.
- Мобилизованные из разных регионов России передают аналогичные жалобы. На прошлой неделе военослужащие из Томской области вышли на стихийный митинг в учебно-тренировочном центре. Они обвинили командиров во лжи при распределении и отсутствии должной подготовки. В начале ноября мобилизованные из Орла записали видеообращение к губернатору Орловской области Андрею Клычкову. Они жалуются, что экипировка, которую поставляет им область под личным контролем Клычкова, крайне низкого качества и не может быть использована в полевых условиях. В конце октября военнослужащие из Башкортостана рассказали, что уже через неделю после мобилизации их отправили под Энергодар в Запорожскую область Украины, где оставили в лесу без воды и еды.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.