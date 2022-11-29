Криптовалютный кредитор BlockFi подал заявление о банкротстве

В США криптовалютный кредитор BlockFi подал заявление о добровольном банкротстве. Компания задолжала денег более чем 100 тысячам клиентам, среди которых, рухнувшая недавно криптобиржа FTX. Ранее BlockFi остановила работу своей платформы.

Руководители компании подали заявление на добровольное банкротство в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротствах, предусматривающей защиту от кредиторов и реструктуризацию бизнеса. Тоже самое сделали дочерние фирмы. Зарегистрированная на Бермудских островах BlockFi International Ltd собирается начать процедуру ликвидации бизнеса и подала соответствующее ходатайство в верховный суд страны.

Больше всего BlockFi задолжала трастовой компанией Ankura - 729 миллионов долларов. Вторая по масштабам задолженность - 275 миллионов долларов - перед криптобиржей FTX, которая в начале ноября заявила о банкротстве. По данным на конец 2021 года у BlockFi было более 450 тысяч клиентов. В основном это мелкие инвесторы, а также кредиторы. Компания занимается тем, что предоставляет клиентам кредиты в долларах, а в залог берёт криптовалюту. BlockFi также открывает депозиты в криптовалюте под высокие проценты.

Руководство компании связывает свои проблемы с крахом FTX. В начале ноября, после объявлении о банкротстве, оценочная стоимость бизнеса криптобиржи за неделю сократилась с 32 миллиардов до ноля долларов.

Крах случился после публикации расследования о бизнесе владельца биржи Сэма Бэнкмана-Фрида в издании Coindesk 2 ноября. В тексте утверждалось, что активы второго крупного бизнеса миллиардера в основном состоят из криптовалюты, выпущенной его же биржей. Статья спровоцировала бегство клиентов и кризис ликвидности.

После краха FTX курс самой популярной криптовалюты, Bitcoin, снизился на 5 процентов до $16492, обновив двухлетний минимум. Также из-за банкротства биржи могут пострадать десятки других криптовалютных компаний.