Крокусы лучше бомб. Елена Сорокина - об "имперском подъёме"

В одном из ведущих университетов Чехии меня спросили: доверяю ли я данным опроса общественного мнения Левада-Центра о том, что около 80 процентов населения России поддерживает проведение "специальной операции" в Украине? Этот вопрос возник не случайно, потому что европейцам очень сложно, практически невозможно понять сегодня несколько обстоятельств: какова степень рациональности поведения Владимира Путина, развязавшего полномасштабный военный конфликт; почему столь высока видимая поддержка Кремля со стороны граждан; почему в стране отсутствуют массовые антивоенные выступления. Сколь ясно россияне ясно представляют будущее, которое их ожидает? Это сложные вопросы, на которые мне было трудно ответить сходу. Я сказала, что не доверяю данным о такой высокой поддержке гражданами военных действий. А, собственно говоря, почему? Не является ли это для меня просто побегом от реальности, боязнью признать тот факт, что, вот да, в сегодняшней России дело обстоит вот так!



Лев Гудков, научный руководитель Левада-Центра, объясняет причину милитаристского подъема небывалым информационным вакуумом относительно того, что реально происходит в Украине, а также агрессивностью пропаганды. Причём этот "имперский подъём" происходит на фоне возросшей неуверенности и тревоги россиян за своё будущее. Оппозиционный политик Илья Яшин считает, что в условиях войны и репрессий граждане никогда не будут говорить социологам правду. Если вам сегодня в России звонят и спрашивают, а одобряете ли вы действия властей в Украине, то что вы скорее всего на это ответите? По мнению британского политолога Марка Галеотти, на деле согласны с проведением военной операции чуть более половины россиян, но они одобряют ту войну, которую им с утра до ночи показывают по телевизору - ту, где по Украине ходят "бандеровцы и фашисты".

Сотни тысяч россиян уехали за границу после вторжения армии Путина в Украину. Что это, как не форма протеста действующему режиму? Несогласные со "специальной операцией" русские эмигранты заполонили Грузию, Армению, Латвию, Казахстан, Турцию, Израиль. Постепенно в социальных сетях появляется информация о сопротивлении. Вот кто-то начал вместо гастрономических рецензий писать правду о том, что происходит в Украине. Вот люди проводят на улицах одиночные пикеты, выносят с собой томик "Войны и мира" Льва Толстого. Вот кто-то сломал памятник букве Z, символу поддержки воейны. Другие одеваются в жёлтый и синий цвета, красят ногти в синий и жёлтый цвета, меняют ценники в магазинах на информацию о том, что реально происходит в Украине, на денежных купюрах пишут "Нет войне!" На табличках в ботаническом саду МГУ вы можете прочитать надписи "Природа оживает – режим умирает" и "Крокусы лучше бомб".



Многие политологи считают: этого недостаточно, для того, чтобы говорить о серьёзном антивоенном протесте, но пока нет и полномасштабного эффекта от экономических санкций, которого, по мнению многих серьёзных экономистов, следует ожидать через несколько месяцев. Да, может быть, повесить на свою аватарку голубя мира - мало. Но зато есть просто невероятная речь Аллы Гутниковой в суде. Это голос новой России. Это действия, которые совершают настоящие патриоты, будущая элита России. Другой России - новой, демократической европейской страны.

Молодое поколение не хочет выживать и доживать, а хочет быть свободным и счастливым

Эта Россия будущего не находится в изоляции от мирового сообщества и не носит стоптанные берцы. Несмотря на то, что Захар Прилепин сегодня с телеэкрана провозглашает обратное: "Всей стране, всему народу, надо понять, что уже в прошлой мирной жизни: беговые дорожки, доставка из магазинов, каршеринг и отдых в парках; кто-то потеряет работу, кто-то потеряет бизнес, кто-то потеряет жизнь своих родных. Надо всем осознать, что впереди мобилизация и глобальная война на выживание, на уничтожение всех наших врагов". Реагируют на это молодые политические активисты из Ярославля, находящиеся в вынужденной эмиграции: "Люди выходили на антивоенные акции, несмотря на избиения и аресты. Они искали и ищут способы сопротивления. У молодого поколения ценности совершенно другие: оно не хочет выживать и доживать, а хочет быть свободным и счастливым. Молодежь хочет жить в открытом мире..." Молодых невозможно заставить жить в России-крепости, в России - стране-террористе, которая стала страшилищем для всего мира.

Самая большая проблема российской информационной войны заключается в том, что у Кремля нет и не было образа будущего, за который не жаль и голову положить. Украинцы хорошо понимают за что они сражаются: они умирают за свободную, европейскую, цивилизованную страну. Русских солдат посылают воевать за интерпретацию исторического прошлого, которое хотят навязать Украине и всему миру.

Елена Сорокина – журналист и политолог, живёт в Чехии



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