Кровь дешевле воды. Страшная цена венесуэльского золота

Массовые убийства и пытки, рабский труд и захваты заложников, геноцид коренного населения и священных для индейцев природных памятников и дождевых лесов. Добыча драгоценных металлов в Венесуэле уже много лет ассоциируется в мире с жестокими преступлениями. Новые доклады международных правозащитных организаций вновь проливают свет на этот бизнес, называемый "кровавым золотом режима Мадуро".

В Венесуэле находится 8 процентов всех экваториально-тропических лесов Амазонии, которые ежегодно поглощают миллионы тонн углекислого газа и пока еще спасают всю планету от губительных эффектов глобальных изменений климата. Влажные экваториальные леса занимают примерно 60 процентов южной части страны, в основном в штате Амасонас. И именно эти земли и стали главным местом незаконной добычи золота в Венесуэле.

Венесуэльские криминальные синдикаты и спецслужбы, часто сражающиеся между собой, а иногда заключающие союзы, а также и радикальные вооруженные группировки из соседней Колумбии давно взяли добычу драгоценных металлов в Венесуэле под свой контроль. Ситуация настолько критична, что создает угрозу самому существованию местных индейских народов и экосистеме амазонской сельвы.

Внимание окружения действующего венесуэльского президента Николаса Мадуро и различных криминальных и террористических организаций в последние лет десять сосредоточилось на двух южных венесуэльских штатах в бассейне реки Ориноко, Боливар и Амасонас, богатых такими полезными ископаемыми, как золото, алмазы и даже еще более драгоценный колтан (использующийся в каждом производимом в мире смартфоне). Это уникальный экорегион, часть Амазонии, родной дом для 16 малых индейских народов, а также 850 видов птиц, почти 260 видов млекопитающих, более 400 видов амфибий и рептилий.

В 2016 году правительство Николаса Мадуро начало на юго-востоке страны гигантский по масштабам (и по степени опасности для окружающей среды) проект, названный Arco Minero del Orinoco ("Горнорудная Арка бассейна реки Ориноко"), затрагивающий более 112 тысяч квадратных километров индейских земель, 12 процентов всей территории государства, включая священные для индейцев места и национальные природные парки. Разработка этого плана началась еще в 2011 году, когда Венесуэлой правил Уго Чавес.

Карта из твиттера, на которой яркими цветами обозначена область проекта "Горнорудная арка Ориноко":

К началу пандемии COVID-19 и особенно во время нее эти места даже перестало контролировать собственно правительство в Каракасе – они оказались под властью либо откровенных уголовников, либо разных объединений, прикрывающих криминальную деятельность политическими лозунгами. Коренные венесуэльские индейцы, которых в стране осталось чуть более 2 процентов, с трудом пытаются защищать свои земли от этого вторжения, а сторонники режима Мадуро принуждают их к работе на шахтах, прибегая к зверскому насилию и запугиванию.

С 2016 по 2021 годы (последние данные) в Венесуэле исчезло более 1,4 миллиона гектаров экваториальных лесов – в подавляющем большинстве случаев из-за добычи золота, алмазов и других драгоценных материалов на государственных землях в районе той самой "Арки Ориноко". Особую озабоченность вызывают новые доклады неправительственных организаций США и Венесуэлы, показывающие, как деятельность бандитов и государственных горнодобывающих предприятий в венесуэльском национальном парке "Япакана" приводит к уничтожению и "облысению" священной для коренного населения горы-тепуя (по имени которой и назван весь парк) и варварскому загрязнению всех окрестных рек и ручьев.

Формально режим в Каракасе взял на себя обязательство защищать национальный парк "Япакана" от любой добычи полезных ископаемых. Однако с помощью спутниковых снимков оппозиционной властям гражданской эко-организации SOS Orinoco и группы "Ассоциации охраны Амазонки", базирующейся в Вашингтоне, там недавно было обнаружено не менее 8 с половиной тысяч шахтерских лагерей и единиц горнодобывающей техники. "Они превратили нашу гору в пустыню. Там никогда не вырастет ни одно дерево", — рассказал в интервью Washington Post один бывший шахтер. Помимо деревьев, гора Япакана была домом для многих исчезающих видов животных и редкой флоры – которые, по мнению экологов, вероятно, потеряны теперь навсегда.

Карты и фотографии из твиттера, показывающие места, где уничтожается экваториальный лес в парке "Япакана", и происходящее на золотых приисках (последнее фото разместил в своих соцсетях актер Леонардо Ди Каприо, часто выступающий в защиту лесов Амазонии).

Начиная примерно с 2016 года местных мужчин-представителей коренных народов начали массово, под угрозой убийства не только их самих, но и всех членов их семей, принуждать работать в золотодобывающих шахтах. В июле 2022 года группа амазонских активистов сообщила, что в столице штата Амасонас был застрелен их лидер Вирхилио Трухильо Аран, представитель племени Увоттуя, выступавший против вооруженных групп, контролирующих незаконную добычу полезных ископаемых, и за сохранение сельвы.

"Присутствие вооруженных негосударственных субъектов и преступных группировок привело в Венесуэле к новому росту насилия, особенно вдоль границы с Колумбией, в горнодобывающих регионах и в городских центрах", – заявила в марте 2022 года Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. "Я призываю власти расследовать все сообщения о нарушениях и злоупотреблениях прав человека, особое внимание уделяя правам коренных народов".

При этом на мировых рынках за один грамм золота из Венесуэлы сегодня дают всего лишь 70–90 долларов США.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в течение нескольких лет собирала показания работников венесуэльских золотых приисков и жителей шахтерских городков в штатах Боливар и Амасонас. В докладах HRW говорится о том, например, что многие шахты в Боливаре полностью контролируются венесуэльскими криминальными синдикатами, сросшимися с тайной полицией SEBIN, или колумбийскими леворадикальными повстанцами, из неразоружившегося крыла "Революционных вооруженных сил Колумбии" (FARC) и "Армии национального освобождения" (ELN).

Согласно данным HRW, чиновники, офицеры SEBIN, боливарианские гвардейцы Мадуро, колумбийские террористы, а также самые разнообразные частные и получастные предприятия, связанные с официальным Каракасом и транснациональной наркомафией, заставляют шахтеров отдавать им почти все добытое золото. Население почти всех городов и деревень в этих краях, вне зависимости от рода занятий, должно откупаться драгоценным металлом от вооруженных группировок, "чтобы их не трогали". Местные и иностранные бандиты запугивают людей, требуя от них соблюдения установленных ими "правил" и "понятий".

По словам очевидцев, осмелившихся дять интервью авторам доклада, члены криминальных группировок часто обвиняют шахтеров и ни в чем не повинных граждан в воровстве, чудовищно пытают и столь же жестоко убивают. В одном случае, когда шахтеры обедали, кто-то украл у одного из них телефон. Боевики группировки, которая владела местным прииском, произвольно сочли виновным одного из работников, который давно их раздражал излишне независимым поведением. По словам очевидцев, бандиты засунули ему в рот кляп и отрубили руку с помощью мачете. Позже несчастного затолкали в машину, и его местонахождение с тех пор неизвестно. Через неделю к шахте пришла семья пропавшего с просьбой помочь в его поисках. Однако из страха никто из свидетелей не стал с ними разговаривать. После того как родственники убитого ушли, боевики спросили всех шахтеров, что они рассказали, и угрожали им: "Если вы скажете что-то, что нам повредит, вы тоже исчезнете".

Примерно через месяц после этого одна девушка, также мывшая золото, взяла 10 граммов драгоценного металла у другого боевика, своего бывшего любовника, чтобы заплатить за еду для матери. Бандиты схватили ее, привязали к дереву, отрезали ей голову бензопилой, а потом расчленили ее тело на несколько кусков – на глазах у жителей всей деревни.

Еще одна фотография криминального золотодобывающего рудника в штате Амасонас из твиттера, с саркастическим комментарием: "Глава МИД заверил США, что Венесуэла демонстрирует "успехи" в борьбе с нелегальной добычей полезных ископаемых".

По рассказам несчастных местных жителей, перед тем как наказать тех, кто "нарушает правила", члены бандитских группировок заставляют их пройти по улицам с табличкой на груди с надписью: "Я умру за то, что украл". Один очевидец рассказал, что видел, как нанятые золотодобывающей компанией громилы забрали и увезли на опушку леса человека, обвиняемого в оскорблении директора предприятия. Он слышал шум бензопилы и крики и больше никогда не видел этого человека.

17-летний юноша видел, как бандиты ампутировали палец за пальцем на руках шахтера, обвиняемого в краже золота, а затем отрубили и оставшиеся культи – перед другими работниками, чтобы "все могли видеть". Другой мужчина рассказал, что другого 17-летнего юношу связали так, что руки были сложены на груди, будто он молился, и выстрелили в кисти семь раз из винтовки. А потом крикнули: "А теперь беги – пока мы тебя не догоним и не добьем".

План горы Япакана с обозначением нелегальных золотых рудников:

Работа на венесуэльских золотых шахтах и копях очень опасна для жизни и здоровья и по медицинским показателям. Для очистки золотой руды, при полном отсутствии мер безопасности, используются большие объемы токсичной ртути, несмотря на то что официально такая практика в Венесуэле запрещена. Ртуть, даже в небольших количествах, может вызывать серьезные отравления нервной, пищеварительной и иммунной систем организма, а также разрушать легкие, почки, кожу и глаза.

"Это золото, добытое кровью", говорят венесуэльские гражданские активисты. Кровь в Венесуэле, очевидно, скоро действительно может стать дешевле воды. По данным местной оппозиционной организации Médicos por la Salud ("Врачи за здоровье"), в стране продолжает усугубляться политический и экономический кризис, что в итоге привело в том числе к почти полному краху системы здравоохранения: в 2022 году 78 процентов венесуэльских больниц не имели даже элементарного доступа к чистой воде.