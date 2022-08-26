"Этот режим высасывает всё живое". Как кубинцы бегут за границу

В июле и августе в мире вспомнили две печальные годовщины – двух массовых народных протестов против диктатур, жестоко подавленных в на первый взгляд очень непохожих странах – в Беларуси и на Кубе, в 2020 и 2021 годах. Однако, какими бы разными не были эти государства, у них есть много общего. После российского вторжения в Украину у Владимира Путина в мире почти не осталось настоящих союзников, за исключением горстки государств со столь же скверной репутацией на международной арене – именно таких, как Беларусь и Куба.

Правящие режимы в Минске и Гаване многое роднит с Кремлем – нелюбовь к Западу и к его ценностям, презрение к соблюдению базовых прав человека, агрессивная внешнеполитическая риторика и ненависть к любому инакомыслию и свободе слова. Куба в этом списке традиционных "друзей Кремля" все так же занимает одно из первых мест.

И в государственных СМИ, и просто в обиходе в России Кубу, как и ранее в СССР, упорно продолжают называть "Островом свободы". Это клише не меняется, несмотря на все еще доминирующую там официальную ортодоксально-коммунистическую идеологию и на то, что правление кубинского президента Мигеля Диаса-Канеля, сменившего находившихся у власти много десятилетий братьев Кастро, уже признано сегодня одним из самых жестких в мире (несмотря на некоторые социально-экономические реформы последних лет).

В конце июля Госдепартамент США внес Россию в список стран с "подтвержденной политикой или практикой торговли людьми и использования детей-солдат" – где уже присутствуют и Куба, и талибский Афганистан, и Иран, КНДР, Китай, Сирия, Туркменистан, Эритрея и еще несколько стран.

Президент России Владимир Путин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко или министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, когда на Кубе отмечают один из многочисленных коммунистических праздников или памятную дату, в своих посланиях всегда подчеркивают "стратегический характер партнерства" между Москвой и Гаваной и то, что Куба "остается надежным союзником России", отношения с которой "переживают новый взлет".

В последние пару лет Москва выдала Гаване дополнительно несколько новых многомиллионных кредитов, в основном для покупки российской военной техники, в первую очередь танков и вертолетов. При этом Кремль еще в 2014 году списал 90 процентов кубинского долга в размере 32 миллиардов долларов, оставшегося еще со времен Советского Союза, а в 2015 году одолжил почти 1,5 миллиарда долларов на строительство ТЭС вблизи кубинской столицы.

Кубинский режим, так же, как и российский, продолжает высасывать из своего народа и своей земли все таланты, способности, энергию и ресурсы

Мигель Диас-Канель – первый с 10 октября 2019 года глава Кубы, не носящий фамилию Кастро, пока твердо следует по пути своих предшественников и мало чем от них отличается, зарекомендовав себя, особенно во время неожиданной волны уличных протестов июля 2021 года, как столь же скучный, жестокий и твердолобый коммунист. Режим в Гаване все так же продолжает подавлять свой народ, который уже более полувека держит в полуголодном состоянии, все так же жестко ограничивает базовые права человека, свободу слова и прессы, сажает протестующих в тюрьмы, запрещает выезд из страны и обучает "родственный" режим Николаса Мадуро в Венесуэле мастерству пыток.

По данным международных правозащитных организаций, сейчас на Кубе в тюрьмах сидят не менее 800 политических заключенных. В рейтинге поддерживающей свободу прессы организации "Репортеры без границ" Куба занимает 171-е место в списке из 179 стран. Принятый на Кубе в 2019 году "Декрет-Закон №370" угрожает штрафами и лишением свободы любому кубинцу, осмелившемуся выразить свое мнение в интернете, если власть сочтет его предосудительным.

Начиная с 11 июля 2021 года десятки тысяч кубинцев на несколько дней вышли на улицы многих городов и поселков (Гаваны, Сьенфуэгоса, Камагуэя, Сантьяго-де-Куба и других), чтобы мирно потребовать соблюдения прав человека и основных свобод. Тогда популярный среди манифестантов лозунг: "Родина и жизнь!" стал явным вызовом и противопоставлением официальной идеологии и "государственно-революционному "Родина или смерть!". В последний раз антиправительственные выступления на Кубе случились в 1994 году, и тогда они были совершенно мизерными.

Затем они безуспешно пытались сделать то же самое в ноябре – и за все это жестоко поплатились. В прошлом году кубинские спецслужбы (в первую очередь ДГИ, больше занимающаяся политическим сыском, чем внешней разведкой) арестовали более 1300 человек за участие в этих акциях, 550 из которых уже получили обвинительные приговоры и реальные тюремные сроки, вплоть до 25 лет заключения.

При этом обвинители добивались для многих приговоров на срок в 30 и даже 40 лет – за "подстрекательство к мятежу, саботаж, грабеж с применением силы и общественные беспорядки". Адвокаты и правозащитники сообщают, что кубинские судьи жестко ограничивают показания подсудимых и их свидетелей в суде. Как сообщает международная правозащитная организация Human Rights Watch, сегодня кубинские тюрьмы переполнены, а заключенных заставляют работать по 12 часов в сутки и наказывают, если они не выполняют производственные нормы.

кубинское правительство разворачивает части полиции и военные подразделения по всей стране, чтобы запугать граждан

"К сожалению, в этом году мы стали свидетелями продолжения неослабевающей волны репрессий на Кубе. За несколько недель с июня по август мы видели, как кубинское правительство систематически задерживало, арестовывало и ограничивало возможность активистов и журналистов покидать свои дома в рамках "тактики сдерживания" потенциальной политической активности. Мы слышали о замедлении работы Интернета. В июле мы увидели, что кубинское правительство разворачивает части полиции и военные подразделения по всей стране, чтобы запугать граждан от организации в дни, предшествующие годовщине протестов, в обществе получивших название "11J", – отметил помощник Госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс во время встречи со СМИ.

Твит государственного секретаря США Энтони Блинкена от 29 июня: "После исторических протестов 11 июля 2021 года кубинский режим приговорил более 550 протестующих к более чем 4000 годам тюремного заключения или другим карательным мерам. Поскольку мы приближаемся к годовщине #11J, тех протестующих, которые остаются задержанными, следует вернуть домой к своим семьям".

Власти Кубы, в том числе, осудили и приговорили к принудительным работам множество несовершеннолетних, которым на момент ареста было 16 или 17 лет и которые уже провели в тюрьме почти год. Более 25 детей в возрасте до 16 лет подверглись дисциплинарным взысканиям. В прошлом мае кубинские судьи приговорили отца одной несовершеннолетней протестующей к двум годам тюремного заключения просто за "плохое воспитание ребенка".

Члены семей участников протестов 11 июля 2021 года, которые решились поговорить с иностранными дипломатами или прессой о своих близких, постоянно говорят о том, что такие преследования со стороны кубинских органов госбезопасности являются обычным делом. Они сами регулярно подвергались оскорблениям и насилию в своих домах, их неоднократно заставляли являться для допросов, за ними следили и задерживали. В прошлом июне власти Кубы запретили двум матерям участников протестов 11 июля поехать в Европу для встречи с официальными лицами Европейского союза и Организации Объединенных Наций.

Хавьер Ларрондо, президент испанской правозащитной неправительственной организации Prisoners Defenders, говорит что политических задержаний и сфабрикованных приговоров на Кубе может быть гораздо больше, чем становится известно во внешнем мире. Его сотрудники задокументировала более 5 тысяч случаев, когда кубинцев лишь по одному подозрению в готовности к протестам сажали в грузовики, избивали и угрозами издевательски заставляли кричать революционный девиз "Patria o Muerte". "Рейды и аресты с конфискацией и досмотром всех мобильных телефонов и аккаунтов в социальных сетях, в поисках "запретной" переписки и лиц других "заговорщиков", продолжаются в кубинских городах и селениях регулярно", – подчеркивает он.

Как сообщает Таможенно-пограничная служба США, размах новых политических репрессий и наихудший за последние 30 лет экономический кризис на Кубе сейчас привел к тому, что количество кубинцев, желающих любым способом покинуть свою страну, достигло небывало высокого уровня – сравнить его можно лишь с массовым исходом 1959-1960 годов, когда Фидель Кастро и его товарищи только пришли к власти. С прошлого октября и по июль этого года в США были задержаны более 175 тысяч нелегальных кубинских мигрантов – это в шесть раз больше, чем за предыдущие 12 месяцев. Согласно статистике, большинство из них – одинокие молодые люди или пары. Многие – хорошо образованы, говорят американские чиновники, работающие с этими мигрантами.

массовое бегство выражает отчаяние и полное отсутствие надежд на лучшее будущего

Отчасти этой волне массового бегства кубинцев за границу поспособствовал еще один близкий политико-идеологический союзник Кубы – Никарагуа. В ноябре прошлого года тамошний режим Ортеги-Мурильо отменил для граждан Кубы необходимость получать въездную визу, чтобы прилететь в никарагуанскую столицу Манагуа. Для всех потенциальных кубинских беженцев это открыло новый транзитный "коридор", по которому они могут, воспользовавшись очень дорогими услугами так называемых "койотов", то есть контрабандистов людьми, добраться в США по суше, через Центральную Америку и Мексику – конечно, подвергаясь по пути многочисленным опасностям.

"Такое массовое бегство выражает отчаяние и полное отсутствие надежд на лучшее будущего у жителей этого острова", – отмечает Хорхе Дуани, глава Кубинского исследовательского института в Международном университете Флориды.

Кризис на Кубе дополнительно усилился после того, как начавшийся 5 августа многодневный пожар, вызванный, по официальной версии, ударом молнии, уничтожил почти половину важнейших топливных хранилищ в портовом городе Матансас, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране – которые еще и до этой катастрофы во многих местах длились до 20 часов в сутки. Полная неспособность кубинских властей справиться с последствиями этого пожара, даже несмотря на помощь ближайших союзников, России и Венесуэлы (в основном она свелась лишь к многочисленными словам поддержки) вызвала новые массовые протесты – которые все так же грубо были разогнаны и задавлены.

"Кубинский режим, так же, как и российский, белорусский, иранский, северокорейский и другие ему подобные, продолжает высасывать из своего народа и своей земли все таланты, способности, энергию и ресурсы", – отмечает Алехандро де ла Фуэнте, профессор истории Кубы в Гарвардском университете. "Сейчас кубинцы продают все то немногое, что у них есть, только чтобы как-то оттуда выбраться".