"Кровь и разложение". Рунет о популярности сериала "Слово пацана"

В России и как минимум в нескольких соседних с ней странах (например, Казахстане) большая шумиха вокруг криминального сериала "Слово пацана". В соцсетях обсуждают, насколько правдиво он показывает свою эпоху и романтизирует ли насилие.

Ирина Кара:

Жора Крыжовников снял гениальный сериал "Слово Пацана". Я как будто попала в машину времени, в моё детство, в 80е, только с небольшим географическим смещением в другой город. Почему-то очень хочется плакать после увиденного. Тема неожиданно оказалась болезненной.

Потрясный Иван Янковский (вдруг в каких-то эпизодах я увидела в нем Олега Янковского, гены!!) , весь каст просто в десятку. Гранд мерси за работу!

Артём Субботин:

Про сериал «Слово пацана» узнал от дочери. Она задала странный вопрос - «бились ли мы за район?».

Оказывается сериал завирусился в тик-ток и шортсах, чем вызвал неподдельный интерес современных подростков к нашему детству в конце 80-х.

И я решил посмотреть, что же такое получилось у Жоры Крыжовникова и как ему удалось взбудоражить умы подрастающего поколения. А подростки взбудоражены не на шутку, олимпийки и кепки-сеточки уже ни в одном секонде Москвы не найдешь.

Отсмотрев первые пять серий сезона (остальные еще не вышли) решил, что мне понравилось. Даже очень. Похоже на винегрет из «Мир. Дружба. Жвачка», «Реальные Пацаны», «Батя» и подобные Back in the U.S.S.R. А как вы заметили по моим постам - такое я люблю.

Советую посмотреть сериал тем, кто родился с 1975 по 1985 за пределами Бульварного кольца. А вот детишкам - не советую. Но они меня не послушают, конечно.

Сырым Иткулов:

Удивительно. Впервые за долгое время в трендах Казахстана российский сериал.

«Слово пацана». О молодежных криминальных группировках конца 80-х. Причем сериал залетел даже в Украине, несмотря на войну.

Посмотрел первые 2 серии. Эдакий русский нефтликс на реальных событиях тех времен. Качественная подача того, как было на самом деле во всем Союзе в конце 80-х. Начиная с гнетущей безнадеги, воспроизведения атмосферы тех времен, и заканчивая мельчайшими деталями в кадре, воссоздающими неиллюзорную картину жизни подростков конца перестройки. А песня «Седая ночь» Юрия Шатунова снова ворвалась в топ-прослушиваемых русскоязычных песен.

Но многие увидели в самой идее сериала попытку романтизации лихих бандитских времен. Также как и «Бригада» 20 лет назад.

Наши же люди (даже никогда российские сериалы не смотревшие) начали вспоминать в соцсетях свои «районовские движения» юности.

Жанар Канафина:

Я дальше половины первой серии смотреть не стала. Некогда, знаете ли. В свое время просмотр чернухи про 90-е, возможно, сделал меня готовой к жизни и журналистике, в целом. Но сейчас я бы не стала советовать смотреть это. Зачем?

Анзор Бухарский:

Слушайте, я не понимаю, чего вы все как с цепи сорвались, «Слово пацана» смотрите взахлеб, пересказываете, восхищаетесь, возбуждаетесь, ждете следующую серию.

Я понимаю, я смотрю – будто в юность свою вернулся.

Я вас не понимаю. Вы что, мазохисты?

Стокгольмский синдром?

Хотите назад в девяностые, хомячки?

Можем повторить)))

Глеб Черкасов:

Фильм «слово пацана» вряд ли мог удивить кого- то, кто рос в 80-е. Что не видели, то слышали, пусть и не в самых дотошных пересказах.

Шутку помню «берешь тысячу рублей ( огромнейшая сумма) и просто пройди из одного района в другой - все, что донесешь твое.

Ну или про левую//правую сторону проспекта мира , тоже были интересные сюжеты. Много можно чего вспомнить, хотя я тут уж точно не главный знаток.

Алина Витухновская:

Кино совершенно гениальное в своей прямоте. Помимо прочего, оно откровенно антисоветское, антисистемное, антиколлективистское. Это ровно то, на что напоролся совок, пытаясь поднять обнищавшие массы против самодержавия. И эти же массы вышли из-под контроля в виде банд и группировок.

То есть, мы видим завершение красного цикла, продолжительность которого составила приблизительно 60 лет. Кстати, интересно, что в 2021 году, когда фильм начали снимать, из долгих заключений начали выходить те главари ОПГ, которые получили не пожизненные сроки.

Таким образом, система рискует подорвать сама себя ускоренными темпами. Почему не происходит одномоментного лавинообразного обрушения? В силу огромной инерции огромной страны, как в физическом, территориальном плане, так и в социальном.

Данный сериал представляет собой своеобразный пробой изоляции массового бессознательного, предохранявшей его от любых изменений.

Олег Шмырин:

Тут двойной источник. Во первых, групповая защита территории молодыми самцами - это часть нашего генетического кода высшх приматов. Посмотрите на жизнь пленеми шимпанзе. Охрана террритории и убийство чужаков на своей территории - это неоспоримое правило. Самцы патрулируют территорию и запугивают и отгоняют других самцов. И это миллионы лет эволюции. В другой стороны, это реликт крестьянской культуры, в которой 95% населения страны жили тысячелетиями. Защита своей земли, пахоты, полей и границ - это вшито в каждого из нас. Желаете вы этого или нет. Деревенская обыденность"сидит" в нас крепче, чем вы думаете. Эти инсталлированные в бессознательное модели гораздо более устойчивы к распаду, чем, например, "советская" культура, пролетарская, классовая и тд. Когда Великий Совок как символическое и ценностное пространство начал загнивать и распадаться, всплывают реликтовые формы сознания. Не я первый об этом пишу, это в общем банальное знание. Ну и лагерная, блатная культура. Лихачев на эту тему в своих воспоминаниях хорошо высказался. Естественно, что реликтовые формы отыгрываются именно в детстве, и понятно, почему у мальчиков. Девочки сфокусированы на других границах и символах.

Евгений Коноплёв:

Одна психолог в моей ленте написала, что сериал "Слово пацана" она бы показывала своим детям (снабжая комментариями).

Я не хотел ничего писать об этом отвратительном сериале.

Но знаю, вы все равно его посмотрите (я вот не удержался, потому что "надо же знать, о чем все спорят...").

Поэтому позвольте, я вас просто предупрежу перед тем, как вы в это нырнете.

Это вещь, которая бьёт поддых. Жестоко. С рассчетливой улыбкой. С довольством о причиненной боли (о том, что попадание поддых мастерское). Просто будьте к этому готовы.

Илья Гончаров:

Братцы, да где вы там увидели романтизацию-то? Там же красной нитью по всем пяти сериям, что я посмотрел, вышита главная мысль: это подлая, лживая и трусливая субкультура, гопнику верить нельзя в принципе, как бы он с тобой ни братковался.

Ольга Микитась:

Не увидела я в "слове пацана" никакой "романтизации бандитизма", а только мрак, срань, кровь и разложение общества.

В принципе то, что как раз и происходило на закате советского союза. жалко это поколение. и поймет этот сериал тот, кто историю учил не только по школьным учебникам.

топ. надо смотреть



и Янковский, конечно, такой краш #хочунемогу 😂

Кирилл Гончаров:

Любой фильм или сериал - что-то, да романтизирует, учит, напоминает и отгораживает. Зависит от призмы, через которую его смотреть и социально-экономической обстановки в стране.

Если у вас после фильма про преступность - люди поголовно идут грабить, это не проблема кино, а проблема страны.

Евгений Бузев:

про "слово пацана", вокруг которого уже признаки моральной паники.

это не совсем экранизация книги гараева, книга-то и не художественная. но многие ситуации из монологов книги включены в сюжет сериала, редкий пример удачной работы сценариста с текстом.

там хватает анахронизмов, например кепки usa california появились позже (у меня была красная, а у вас?), упоминается создание убопа до котрого еще несколько лет и так далее.

романтизации насилия и уголовной субкультуры в сериале в той же степени как и в любом художественном продукте про банды.

до сих пор не могу понять почему пика это достигло именно в поволжье. традиционные объяснения про встречу деревни с городом в жилых комплексах я отвергаю, ведь это не только там происходило. в магадане в начале 90-х я мог спокойно ходить в любом районе города. приключения на жопу находились легко, но они не были связаны с местом проживания.

самая топовая история которую мне рассказал друг, заставший все это на излете в татарстане - это существование у челнинских гопников мессианской легенды о том, что вот-вот выйдет из тюрьмы какой-то авторитет и объединит все группировки

Вадим Ольшевский:

Знаете, я профессиональный иммигрант. Жил, работал во многих странах. И везде как-то с достоинством адаптировался. Нет, не изменял себе, но все же в каждой ситуации учился чему-то. Изучал, менялся. А когда сценаристы пишут сценарий о прошлом, то у них герой никогда не адаптируется. Ведет себя так, как будто он из нашего времени. Скажем, герой сериала «Оттепель». Ведь полный идиот. Талдычит одно и то же. Так, как будто он из Москвы 2010-го. Не адаптируется.

И «Слово пацана» не исключение. Все персонажи трафаретные. У каждого одна извилина в голове. Такие фильмы часто собирают большую аудиторию, приходятся публике. Но проходит время, и если будущее не следует их кальке (как было с Братом-2), то о них через пару лет забывают. Сколько было шума по поводу «Капитана Волконогова», но прошел год, и он уже не на вершине списка.

Словом, фильмы о прошлом почти всегда плохие. Они снимаются для тех, кто думает, что в прошлом жили наивные лопухи. То есть, снимаются практически для всех.

Станислав Рудковский:

Один из главных героев фильма возвращается из Афганистана, занимая положенное ему место в иерархии уличной банды. С помощью нехитрого мысленного эксперимента можно экстраполировать эту ситуацию на современную ситуацию, представив, что ждет российские города в случае массового возвращения ветеранов российско-украинской войны. В этом смысле, сериал Жоры Крыжовникова, парадоксальным образом, имеет все шансы оказаться не про прошлое советских / российских городов, а про их ближайшее будущее. Новость про иркутского школьника — лишнее тому подтверждение.

Вне всяких сомнений, гопники — это главная молодежная субкультура абсолютного большинства российских городов. Поскольку главный социальный опыт среднестатистического жителя России — это опыт жестокости, можно сказать, сам процесс социализации россиянина происходит через насилие и поиск "своих", не удивительно, что движение, предлагающее философию насилия и чувство "братства", очищенные от социальных норм, законов и формальных правил.

Между тем, в Интернете много упоминаний того, что школьники начинают подражать героям сериала и даже собирать настоящие банды.

Андрей Песоцкий:

«Слово пацана» - это настоящий прорыв. И скандал. То, что школьники (в том числе из Украины!) делают эдиты и разбирают кадры на заставки телефонов не из нетфликсовского сериала - это уже небольшая победа. Эстетизация русских «пацанов» с их суровыми истинами - действительно неплохое событие, с поправкой на все «плюсы» криминальной «культуры». Молодёжь всегда тянется к антигероям, ей интересна энергетика Зла, насилия, нарушение запретов. Даже неагрессивный Цой умел работать с такими образами - «Если к дверям не подходят ключи, вышиби двери плечом». Россия должна уметь спокойно, без комплексов, заходить на чёрную территорию. Но какие-то скучные, боязливые нормисы уже хотят запретить этот качественный сериал с отличным саундтреком, сделанный с любовью к мелким штрихам заката советской эпохи.

Денис Лебедев:

Те вышедшие пять серий первого сезона, что я видел, сделаны интересно. Но я считаю, что ничего хорошего этот сериал в подростковую голову не добавит.

К примеру, во второй серии у матери главного героя и малолетнего участника банды обманом забирают шапку и все деньги. В третьей серии приходит "справедливый" и отвоевавший в афгане Янковский и говорит старшему участнику группировки, что не по понятиям своих разводить.

То есть будь это мама не главного героя, а рандомная несчастная женщина с соседней улицы, то и хрен бы с ней, сама виновата, но вот маму соратника разводить подло.

Что же касается первой серии, то это вообще готовое пособие по созданию молодежной уличной ОПГ с описанием всех основных нюансов.

Но запрещать такое все равно нельзя. Запрещать в принципе плохо. Рейтинг у сериала высокий, смотрится интересно. А мораль. Да какая к черту мораль в нынешней политической ситуации? Нет уже такого понятия.

Вадим Востров:

И еще раз по мотивам «давайте запретим сериал Слово пацана»

Коммерсант «В настоящее время задержаны все шестеро нападавших. О подозреваемых, старшему из которых 21 год, а младшему — 15, известно, что все они проживают в одном районе Иркутска, пятеро состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (ПДН), четверо привлекались к уголовной ответственности за кражи, в том числе неоднократно.

Как сообщил «Ъ» источник, знакомый с ходом расследования, Иван Христов, в частности, ранее был судим пять раз, в том числе четырежды за кражи и один раз — по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Даниил дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи, состоит на учете в ПДН. Виталий и Руслан привлекались к ответственности за кражу однократно, оба, как и несудимый Александр, состоят на учете. Четверо из нападавших воспитываются в неполных семьях, все проживают в Ленинском округе.»

А виноват, конечно, сериал, который никто из этих гопников, как выяснилось не смотрел. Больная страна, с неполными семьями, зонами, бедностью, подростковым пьянством и тупыми и лицемерными начальниками - совками, не умеющими ничего, кроме как запрещать.

Даже у провластных блогеров, впрочем, мнения расходятся.

Екатерина Мизулина:

Вы знаете, я в некотором смысле «благодарна» сериалу за то, что он так ярко обнажил проблему с подростковой преступностью и насилием в молодежной среде. И заставил общество эту тему обсуждать. Это началось ведь не сегодня, все это АУЕ тянется примерно с 2014 года. В некоторых регионах это более заметно, в некоторых - чуть меньше. Но тем не менее, много детей пишут о том, что испытывают страх и ужас просто в одиночку прогуляться по городу.

Драки подростков, избиение, жестокость, в том числе на межнациональной почве, постоянно содрогают общество. Я пишу об особо вопиющих случаях весь год. Давайте вспомним Химки, где банда детей-мигрантов держала в страхе целый район. Или ситуацию в Самаре, где избивали русских ребят. Можно еще вспомнить как, например, подростки делали шашлык из крысы, чтобы поздравить одноклассника, которого травят. А еще недавний случай, который меня потряс: унижение двух пацанов в Забайкальском крае, которых заставляли целоваться на камеру.

Таких ситуаций много. Но это не говорит о том, что вся молодежь плохая. Просто есть отморозки, которых нужно привлекать к ответственности по закону, с которыми нужно работать, чтобы они не вовлекали других в такие действия. И это один из ключевых векторов молодежной политики, который у нас, простите, завален. За эти слова меня не похвалят, но кто-то же должен говорить прямо?

Стал ли сериал той самой «каплей» или нет - вопрос дискуссионный. И неважно, что может быть отправной точкой - редан, слово пацана или что-то иное. Совершенно не имеет значения какую тему завтра подхватят провокаторы и начнут раскачивать, делая вирусной. Важно то, что мы сами даем им почву для этого.

С этим нужно работать. Если государство и общество не будет, то будут работать другие. Вакуум всегда заполняется. Нужно менять ситуацию и принимать серьезные меры. Многие молодые люди этого не просто просят, они это требуют. Они хотят, как и все, жить в мире и спокойствии

Андрей Медведев:

Наложились много факторов. Начиная с коллективизации и переселения крестьян в города. В 30-е годы хулиганы забивались на драки аж в Парке Горького, именно тогда и поэтому был ужесточен УК и за хулиганство стали давать до пяти лет, в тюрьмы пошли "бакланы" - уличная шпана.

Потом была послевоенная безотцовщина, потом из лагерей по амнистии пошли домой политические и блатные. Все это формировало улицу и систему координат.

И это была совершенно нормальная ситуация, когда парни и в кружки ходили, и в секции, и в жизни пионерской организации участвовали, а на улице все равно приходилось соответствовать общим принципам. Или выпадать из социальной среды. И не сказать, что это было плохо. Или хорошо. Было как было.

Так или иначе, но все срочники Первой и Второй чеченских самых кровавых и страшных, как раз те самые дворовые и районные пацаны. Это они, срочники, вывезли войну и страну из распада.

А теперь они же "кузьмичи", сорокалетние солдаты нынешней войны. Снова бывшие уличные пацаны идут за Родину. Негуманная улица воспитывала дух бойца. Кто воспитатель у сегодняшней молодёжи? Улица не делала человека хуже. Многие из тех пацанских лет выросли в бизнесменов, управленцев, стали военными.

Да, сегодня есть и субкультура АУЕ, и субкультура поп ММА, и мигрантские группировки. Это все тоже проблемы. Но это все не носит такой массовый, глобальный характер, как в "пацанские" 70-е и 80-е.

Егор Холмогоров:

На тему "Слова пацана" имею сказать простую вещь.

Если не формировать, в общенациональном масштабе, спартанскую организацию воспитания детей, то сама собой образуется пацанская организация.

Но у нас в стране есть простая проблема. Все наши формы социальности - это отбитый совок. У нас государство не сможет создать скаутские организации, оно будет упорно возрождать блевотную пионерию и прочего дедушку Ленина. А между Лениным и пацанами выбор для меня лично не очевиден - пацан может и вырастет в нормального русского парня, юный ленинец - никогда. Подпускать неосоветское государство с неосоветскими формами к детям - нельзя ни в коем случае.

Поэтому пока что единственный путь не свалиться в пацанство - это нормальная вменяемая русская семья. Где она есть - всё будет, пусть не сразу. Где нет - там и дальше будет ауешный ад.

Разумеется кое-где местами есть православные молодежные организации, сам знаю такие, есть военно-спортивные организации (ужас-ужас-фашизм). Но это именно что местами.

Еще наше государство может праздновать победу над молодежными организациями по национально-патриотическому признаку, которые все скопом были объявлены "скинхедами" и разгромлены. Ну что ж. Празднуйте АУЕ. Чай социально близкие.

Алексей Мухин:

Звучащие обвинения, что в проекте романтизируется орг преступность, не совсем верны: из истории, как и из песни, слов не выкинешь.

Если показывать все время толерантное говно, то и скатишься, к "русалочкам" да "барби" голливудский. Российское же кино всегда было суровым. А хеппи енд придумали слабаки.

Кстати, кино снято на государственные средства, а государство свой интерес блюдет: граждане должны помнить, что такое либерализация цен и отказ от правоохранительной системы а ля 90-е, которые нам пытаются втюхать, как "святые".

Сергей Шмидт:

Я, конечно, могу только догадываться, что там в голове у современных юнцов, но у "Слова пацана" есть разительное отличие от легендарной "Бригады". Жизнь героев "Бригады" была подана так, что молодым ее могло захотеться прожить. Пусть и умереть, но хоть несколько лет пожить вот так - с модными иномарками, пистолетами, тёлками и классной музыкой за кадром. "Слово пацана" снято так, что прожить жизнь героев сериала не хочется. Точнее захочется совсем уж отстающему в развитии. И дело даже не в том, что героев частенько жестоко бьют, они там и сдачи дают сполна, а в самой атмосферке и быте 1980-х. Одно дело на БМВ гонять в красивых плащах, как Саша Белый, другое дело в стрёмных пуховиках на остановках ждать облупленные автобусы. Так что, может, и пронесет. Не ломанутся пацаны в "пацаны". Спасибо антиэстетике 1980-х. Так что я бы не рекомендовал волноваться моралистам. Ничего страшного.

Кстати, то, что выросшие на "Бригаде" не угробили страну окончательно, я иначе, как чудом, не считаю. Может, это и есть главная историческая заслуга Путина, что он их в какое-то безопасное для общества русло направил. смайл

Екатерина Винокурова:

«Слово пацана», как уже многие заметили, сериал более интересный поколению 30-40 лет про собственную юность, но не детям – многие реалии от них все же довольно далеки.

Хочу сказать сразу несколько вещей.

Во-первых, за тридцать лет изменилось многое, кроме одного. Почему-то очень много глупых взрослых людей считают, что причина влияния «улицы» со всеми вытекающими – это то, что дети посмотрели неправильные фильмы и послушали неправильную музыку. А вот посмотрят правильное кино – и сразу перезагрузятся.

Ну что ж. А какие неправильные фильмы смотрели правильные мальчики-комсомольцы конца 80-х, которые и стали первым поколением олигархов на золотых унитазах? Которые нанимали киллеров для устранения конкурентов? Да как раз и смотрели они советские фильмы про светлый путь – сами видите, что выросло. Какие злые фильмы смотрели наши депутаты Госдумы, что пришли к выводу, что надо просто всем и все запрещать?

«Улица» - это явление на самом деле не только советское и не только постсоветское (ну гляньте «Острые козырьки», например). «Улица» возникает там, где отсутствует надежда, а не фальшивое кино «про достижения».

Кстати, я верно понимаю, что вообще все социальные драмы надо запретить? Это раз.

Так вот, чем больше вы произведете фальшивого шлака «про достижения» - тем больше будет влияние «улицы», жестокой, но настоящей. Это первое.

Второе. Кино про насилие на самом деле очень нужно – в том числе, чтобы посмотреть на это насилие со стороны. Много фанатов напалма воспитал «Апокалипсис сегодня»? Да нет, все наоборот.

Вот эта вот реальность «улицы» - это и есть такой будничный «Апокалипсис сегодня». Для нормальных людей 30-40 лет это – нехорошие воспоминания, которые обязательно должны быть, как показатель того, к чему никогда не надо возвращаться. Для и для детей на самом деле полезные истории про путь на дно. Ну вот что, ты серьезно хочешь подражать героям? Ну посмотри, к чему они придут, как они разрушат собственные жизни. А посмотри, можно ли из этого вырваться.

Если депутаты и всякие чиновники смотрят его и ощущают тягу к насилию, и если им нравится то, что они видят в этом сериале, это говорит ровно об одном. О гигантских проблемах с психикой, и я не шучу. И о том, что человеку, который считает образы из сериала привлекательными моделями, которым хочется подражать, нельзя быть ни депутатом, ни чиновником, а надо проходить курс обязательного лечения.