Владелец крупнейшей российской грузовой авиакомпании "Волга-Днепр" Алексей Исайкин выйдет из бизнеса после того, как попал под санкции Великобритании. Это должно помочь перевозчику сохранить часть бизнеса за рубежом. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванные источники на авиарынке. Исайкин тему изданию не комментировал.

90 процентов перелётов группа компаний выполняла за рубежом, пишет "Коммерсантъ". Британские санкции блокируют работу всех подразделений перевозчика за границей, уверен один из собеседников газеты. Ряд собеседников считают, что выход Исайкина из капитала может позволить возобновить работу как минимум британского подразделения "Волга-Днепра" и откроет "пути спасения части иностранного флота".

"Волга-Днепр" была основана в 1990 году на базе авиастроительного завода в Ульяновске, при поддержке Запорожского машиностроительного конструкторского бюро и "Антонова" в Киеве. Сейчас из всех структур группы полёты продолжает только российское подразделение и только на российских самолётах — двенадцати Ан-124 "Руслан" и пяти Ил-76.

После введения международных санкций против России из-за вторжения в Украину российским авиакомпаниям полностью закрыли воздушное пространство стран Запада и запретили пользоваться западной авиатехникой. Перевозчик выполняет рейсы в страны Юго-Восточной Азии, Африку, Индию, Израиль, Туркмению и Китай.