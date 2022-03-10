Крупнейшие звукозаписывающие компании остановили работу в России

Три крупнейшие в мире звукозаписывающие компании, контролирующие более 70% музыкального рынка - Sony Music, Universal Music и Warner Music - объявили о приостановке деятельности в России. Прекращаются инвестиции и проекты развития, продвижение и маркетинговая деятельность, а также производство новых физических носителей.

В заявлении Sony Music сказано, что компания "призывает к миру в Украине и прекращению насилия". В Universal Music заявили, что поддерживают "международные санкции и вместе с сотрудниками и артистами, которые работают в США, Великобритании, Польше, Словакии, Германии, Чехии и Венгрии, и поддерживают усилия по оказанию гуманитарной помощи беженцам из Украины". В свою очередь компания Warner Music отметила, что предпринимает "очень серьезный шаг максимально обдуманно".

Отмечается при этом, что сотрудники компаний продолжат получать зарплату в течение неопределенного времени.

По данным Международной федерации звукозаписывающей индустрии, в 2020 году объём продаж на российском рынке цифровой музыки составил 199 миллионов долларов. Страна вошла в число 20 крупнейших рынков в мире.

По данным Международной федерации звукозаписывающей индустрии, Россия входит в число 20 крупнейших музыкальных рынков в мире. В 2020 году объём продаж цифровой музыки составил 199 миллионов долларов.

С 24 февраля, с начала российского вооружённого вторжения на территорию Украины, США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции. Около трёхсот западных корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.