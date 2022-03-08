Netflix приостанавливает работу для россйских пользователей

Стриминговый сервис Netflix приостанавливает работу в России. Все подписки аннулируются в конце оплаченного срока. Об этом компания сообщила рассылке для пользователей.

1 марта сервис приостановил работу над оригинальными сериалами и фильмами, над которыми он работал вместе с российскими продюсерами. Тогда же кинокомпании Disney, Warner Brothers и Sony приостановили в России прокат своих картин.

Во всех случаях причиной остановки работы стало российское вооружённое нападение на Украину.

Ранее в России приостановили работу платёжные системы Visa, MasterCard, PayPal и American Express. Через них принимают оплату большинство зарубежных цифровых сервисов.

После нападения России на Украину США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан.

Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России. Онлайн-платформы и соцсети, среди которых Google, Facebook, Instagram, YouTube, частично ограничили доступ для российских пользователей.