Немецкая компания Siemens AG, один из крупнейших в мире поставщиков электронной техники, закрывает бизнес в России, который она ведёт, с перерывами, с 1853 года.

Как сообщает The Moscow Times, ООО "Системс", которое является российской структурой Siemens, в итоговом отчёте за 2023 год признало невозможным продолжение работы в стране, в частности импорт товаров, и объявило о запуске процедуры добровольной ликвидации.

Издание отмечает, что в прошлом голу выручка ООО "Системс" составила около 270 миллионов рублей против 6,3 миллиарда годом ранее и что на балансе компании почти не осталось активов. Причина – санкции, введённые Евросоюзом в отношении России после начала её полномасштабного военного вторжения на территорию Украины.

Ранее свой бизнес в России закрыл один из крупнейших в мире производителей автомобильных шин, немецкая компания Continental AG.

Всего с февраля 2022 года о закрытии, приостановке или ограничении бизнеса в России объявили несколько сотен корпораций и брендов. При этом, по оценкам ряда экономистов, речь идёт только о девяти процентах от общего числа иностранных компаний.