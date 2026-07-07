Крупнейший в РФ Омский НПЗ остановил работу после удара Украины

Омский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после ударов украинских беспилотников 6 июля, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.



По данным собеседников агенства, в результате удара загорелась и была повреждена установка первичной переработки нефти (ЭЛОУ-АВТ-10), на которую приходится около 38% мощности завода.



Еще одна установка, ЭЛОУ-АВТ-11, обеспечивающая 37% мощности, также остановлена из-за повреждений некоторых соединительных каналов. Она может возобновить работу в ближайшее время.



Омский НПЗ со вторника прекратил продажу оптовых партий автомобильного бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Компания "Газпром Нефть", которой принадлежит нефтеперерабатывающий завод, не ответила на запрос о Reuters о комментарии. Официально о приостановке работы НПЗ не сообщалось.

Удар по Омскому НПЗ был нанесен днем 6 июля. Этот нефтеперерабатывающий завод расположен более чем в 2500 км от границы с Украиной и попал под удар впервые после начала войны. Российские власти признали удар по заводу и сообщили, что обошлось без пострадавших.



Омский НПЗ – крупнейший по объёмам переработки нефти завод в России, его мощность составляет около 21 млн тонн в год. Ранее украинские военные нанесли удары, иногда множественные, по всем крупным НПЗ в Европейской части России. В том числе и вследствие приостановки работы заводов после этих ударов во многих регионах России возник дефицит топлива. На автозаправках возникают очереди, цены на бензин растут. Почти во всех регионах введены ограничения на свободную продажу топлива.



