"Теперь под ударом почти вся нефтепереработка". Что известно об атаке на Омский НПЗ

6 июля украинские беспилотники впервые атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод – один из самых удаленных и важнейших объектов российской нефтепереработки, пораженных с начала войны. Завод находится примерно в 2500 километрах от Украины и до сих пор считался недосягаемым для подобных ударов. Благодаря мощности около 22 млн тонн в год Омский НПЗ является одним из ключевых элементов российской системы производства и распределения автомобильного топлива, дизеля и авиационного керосина.

Омский НПЗ был последним крупнейшим российским нефтеперерабатывающим заводом, который до сих пор не подвергался ударам украинских беспилотников. После атаки фактически вся крупнейшая нефтепереработка России оказалась в зоне досягаемости украинских дальнобойных БПЛА. До лета 2026 года Омский НПЗ считался одной из самых сложных целей украинской кампании – он расположен значительно дальше большинства ранее атакованных нефтеперерабатывающих предприятий. Поэтому сам факт удара означает не только расширение географии атак, но и рост возможностей украинских дальнобойных беспилотников.

Первые взрывы в промзоне Советского округа Омска раздались около 15:15. Очаг возгорания находился в створе улиц Доковская и Комбинатская, где расположены основные технологические мощности нефтеперерабатывающего гиганта. Однако официальные каналы и экстренные службы города включили режим оповещения с огромным опозданием.

– Так грохнуло, что я думала – обвалится остекление на балконе. Мы сначала с сыном засели в дверном проеме, но взрывы не прекращались. Началось всё в четверть четвертого и продолжалось больше часа, – рассказывает Елена (мы изменили имена наших собеседников по соображениям их безопасности), жительница дома по проспекту Губкина, расположенного в непосредственной близости от промзоны. – При каждом новом ударе дом буквально вздрагивал. Самый ужас в том, что ты видишь за окном один черный столб дыма, затем другой, но абсолютно не понимаешь, что происходит. Оповещалки молчат. Мобильный интернет начал виснуть. Ощущение полной изоляции под бомбами.

Только спустя час Елене и другим жителям Омска пришло сухое SMS-уведомление от МЧС о том, что в городе введен режим "беспилотной опасности". Следом за этим сотовые операторы начали рассылать предупреждения о возможных перебоях в работе мобильного интернета – судя по всему, в районе НПЗ и прилегающих кварталах экстренно глушили связь и сигналы GPS.

Скрыть последствия удара оказалось невозможно: густой столб черного дыма был виден практически из любой части Омска.

– Дым над городом стоял уже в половине четвертого. Я заметил его у остановки "Дом Туриста" в самом центре, а это вообще другой округ. Мой друг видел черную тучу возле аэропорта – а это на противоположном берегу Иртыша. То есть бахнуло так, что видно было из любого района, – делится житель Центрального округа Григорий.

Через несколько часов после удара жители столкнулись с новой проблемой: из городских чатов начали исчезать видеозаписи атаки, а их авторам, по словам собеседников редакции, стали звонить люди, представлявшиеся сотрудниками полиции.

– Я понял, что происходит, только по любительским видео в городских чатах, – продолжает Григорий. – Но через два-три часа авторы начали их резко удалять. Моему другу, который выложил ролик с прилетом, позвонили на мобильный. Представились полицией, потребовали немедленно стереть запись, заявив, что он "раскрывает работу ПВО". Теперь парень боится, что как минимум прилетит административка, а то и уголовка. Сначала дронами напугали, теперь полиция шугает.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко опубликовал официальное заявление в своем телеграм-канале лишь спустя час после первых взрывов:

"Силы ПВО Минобороны России продолжают отражать атаку противника. Нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска. Оперативными службами предпринимаются необходимые меры по ликвидации последствий..." – написал глава региона, отдельно призвав омичей не подходить к обломкам и категорически отказаться от фото- и видеосъемки.

При этом ни губернатор, ни пресс-службы профильных ведомств в первые часы так и не произнесли слово "пожар", хотя объявленный в регионе режим "беспилотной опасности" в итоге продлился рекордные шесть часов. Но скрыть масштабы аварии на объекте, который снабжает топливом пол-Сибири, оказалось невозможно: последствия удара омичи почувствовали на себе в тот же вечер.

– Пламя бушевало прямо в районе промплощадки, так что глупо было отрицать очевидное – попали точно в завод, – рассказывает житель Советского округа Сергей. – Куда именно прилетело, мы сначала не понимали. Но уже к вечеру 6 июля стало ясно, что технологический цикл остановлен, потому что в городе фактически встали продажи бензина.

Первой удар приняла на себя крупнейшая местная сеть АЗС "Топлайн" (насчитывает 53 заправки в регионе). На ее станциях, расположенных ближе всего к НПЗ, на информационных табло вместо ценников мгновенно загорелись нули.

– Я попробовал на АЗС "Газпромнефти" заправиться, так там очереди – километровые! Я весь рабочий день и простоял бы в ней, – говорит Сергей.

По иронии судьбы, именно утром 6 июля областная администрация торжественно отменила действовавший ранее запрет на отпуск топлива в канистры. Днем 7 июля оказалось, что после атаки дронов Омский НПЗ прекратил отпуск топлива на сеть АЗС. На 53 заправках АЗС "Топлайн" прекращена продажа топлива физическим лицам. Купить бензин на заправках сети могут лишь держатели топливных карт.

"После Омска вне зоны атак остался лишь один крупнейший НПЗ"

Вскоре после заявления омского губернатора Генштаб ВСУ сообщил, что украинские дроны поразили Омский нефтеперерабатывающий завод, расположенный примерно в 2,5 тысячи километров от границы с Украиной.

По данным украинского проекта Dnepr Osint, удар нанесли модернизированные дальнобойные беспилотники FP-1. По утверждению проекта, они поразили установку ЭЛОУ-АВТ-11 – один из ключевых элементов технологической цепочки завода. Независимого подтверждения характера повреждений на момент публикации не было.

Предприятие, заложенное еще в 1955 году, последние 17 лет (с 2008 по 2025 годы) находилось в состоянии непрерывной и крайне дорогостоящей модернизации. Буквально к началу 2025 года руководство "Газпром нефти" отчитывалось о триумфальном завершении программы:

Глубина переработки нефти на ОНПЗ была доведена до рекордных, почти 100%.

100%. Завод полностью перешел на выпуск высокотехнологичного топлива стандарта "Евро-5" и авиакеросина.

Ассортимент продукции превысил 50 наименований, критически важных как для гражданского сектора Сибири, так и для снабжения армии.

По мнению экспертов, даже если удар не привел к полной остановке Омского НПЗ, последствия могут сказаться далеко за пределами региона.

– Омский завод – абсолютный лидер по объемам. 22 миллиона тонн нефти в год – это почти 10% всей нефтепереработки в России и вдвое больше, чем оборот Московского НПЗ, – объясняет эксперт в сфере нефтегазового дела Юрий Сменов. – Понятно, что предприятие такого размера невозможно полностью уничтожить несколькими точными ударами БПЛА. Но этого и не требуется. Остановка даже части мощностей на две-три недели мгновенно оголит внутренний рынок. Ситуацию усугубляет психологический фактор: поврежден предпоследний гигант из топ-10, до которого раньше не могли дотянуться. Теперь в России остался всего один крупный завод, не подвергавшийся атакам беспилотников – Ангарская нефтехимическая компания в Иркутской области. Фактически вся ключевая переработка страны оказалась в зоне прямого поражения.

По словам другого специалиста по нефтехимии Олега Курагина, значение Омского НПЗ определяется не только объемами переработки.

– На его площадке расположено производство катализаторов каталитического крекинга – важнейших материалов для выпуска высокооктановых бензинов и других светлых нефтепродуктов. Если повреждено именно это производство, последствия могут затронуть не только Омский НПЗ, но и другие предприятия, использующие такую продукцию, включая ряд НПЗ, в частности, Московский и Ярославский. Если дроны повредили "Каталитические системы" Газпромнефти (они расположены на промплощадке ОНПЗ), то это минус 15 тысяч тонн катализаторов за год.

Аэропорт закрыли

Режим беспилотной опасности в Омской области был введен впервые. Ранее, 10 июня и 3 июля, власти объявляли лишь режим "угрозы с воздуха". Впервые из-за атаки беспилотников приостановил работу и омский аэропорт.

Во время действия ограничений несколько рейсов, следовавших в Омск, были отправлены на запасные аэродромы – в Новосибирск, Сургут и Астану. Прием и отправку самолетов возобновили примерно через шесть часов, однако задержки отдельных рейсов сохранялись и на следующий день.

– Сегодня продолжается. Наш самолет до Петербурга задержали на два часа, – говорит Светлана родом из Омска. – Моя одноклассница второй день домой попасть не может. Они с мужем летели из Петербурга, ночевать пришлось в Сургуте. Только сегодня обещали довезти. Она в панике, хочет сократить каникулы на родине. Небезопасно сейчас тут. Хотя сейчас нигде не безопасно. В Усть-Луге вчера вот тоже был прилет. Больше сотни дронов по Ленобласти. Куда спрячешься?

Атаки

За два года украинская стратегия нанесения ударов вглубь российской территории заметно изменилась. Если в начале кампании ее объектами оказывались главным образом нефтебазы и предприятия в приграничных регионах, то затем целью стали крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы европейской части России. Летом 2026 года география атак расширилась до Урала и Западной Сибири.

За последние недели беспилотники неоднократно поражали нефтеперерабатывающие предприятия в Нижегородской, Самарской, Тюменской областях, Башкортостане и Краснодарском крае. Удар по Омскому НПЗ стал кульминацией этого этапа кампании. Некоторые отраслевые эксперты считают, что после повреждения нескольких НПЗ европейской части России выросла роль Омского НПЗ в снабжении отдельных регионов страны, в том числе и Москвы. Независимо подтвердить масштабы такого перераспределения поставок пока невозможно, однако оно могло повысить значение предприятия для внутреннего топливного рынка.

В тот же день, когда был атакован Омский НПЗ, украинские беспилотники впервые достигли Новосибирской области – региона, расположенного примерно в четырех тысячах километров от украинской границы. Как отмечало "Агентство", после этих атак в зоне досягаемости украинских дальнобойных беспилотников оказалось около 85% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

По подсчетам "Новой газеты Европа" , к середине июня полностью или частично была нарушена работа 13 российских нефтеперерабатывающих заводов. На эти предприятия приходится около 40% переработки нефти в стране, до 41% производства автомобильного бензина и до 44% дизельного топлива.

К лету 2026 года внутренний топливный рынок РФ оказался на грани крупнейшего кризиса в современной истории: объемы переработки сырой нефти из-за планомерных ударов по НПЗ упали до минимальных 4,1 миллиона баррелей в сутки (почти на четверть ниже прошлогодних показателей). В стране уже действует тотальный запрет на экспорт бензина и дизеля, а в десятках регионов – от Алтая до Мурманска и Московской области – на заправках введены жесткие лимиты.