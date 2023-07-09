Крым хочет домой. Кирилл Прокопов – о тоннах бюрократии

Я прожил в Крыму шесть лет, с 2015-го по 2021-й, работал в местном Российском национальном коммерческом банке, банке-монополисте, занимался кредитованием малого бизнеса. Самая популярная фраза, когда я приехал в Крым, была такой: "При Украине было лучше". Это говорили абсолютно все. Почему? Потому что столкнулись с тонной бюрократии, которую принесла с собой оккупационная администрация.

Например, учителя – вместо того, чтобы заниматься обучением детей – погрязли в бумажной рутине, нужно было сдавать десятки отчетов. И такое было в каждой сфере. В Украине было всё проще, автоматизировано. Бывшие работники ПриватБанка, которые стали работать в РНКБ, с удивлением и смехом относились к ненужной бумажной волоките, которую нужно было вести согласно нормам российской банковской системы. Постоянно спрашивали у начальства: зачем нужно делать ненужную бумажную работу, когда в Украине всё было просто, как щелчок мышки? А здесь приходилось вместо этого "щелчка" заполнять десятки страниц отчетов. Бизнесу – вместо того чтобы заниматься саморазвитием – пришлось задуматься о разрешениях Роспотребнадзора, системе "Меркурий", лицензиях там, где раньше этого не требовалось. Сплошная бюрократия поглотила полуостров.

Как итог, крымская экономика начала схлопываться. Было очень обидно наблюдать, как зажиточный регион Украины превращается в затхлую российскую провинцию. В 2015 году жизнь буквально бурлила, поступало огромное количество кредитных заявок. В моём отделении работало шесть кредитных специалистов, которые едва справлялись с потоком заявок. В 2021 году остались только двое, да и на них едва хватает кредитных заявок.

Отсюда и отношение местного населения к Украине. Большинство, особенно молодежь, хочет возвращения Украины. Хотят жить и путешествовать по миру, пользоваться благами глобальных компаний без санкций, развиваться, строить бизнес, расти. Принимать миллионы иностранных туристов. Участвовать в музыкальных тусовках, многие с грустью вспоминают фестиваль в Казантипе, особенно жители села Поповка, которые на этом хорошо зарабатывали, а сейчас там стоят пустые дома. Ныне лучшая перспектива для жителя Крымы – уехать в Москву или Петербург, потому что экономически регион умер.

"Откаты", "распилы" - совсем не удивительные для местных жителей слова

Добивает регион невероятно высокий уровень коррупции. Руководителями назначают чиновников из верных кремлёвской власти российских областей, из так называемой материковой части. Цель только одна – максимально выкачать из региона денег. "Откаты", "распилы" – совсем не удивительные для местных жителей слова, никто этого своего знания и не скрывает. Удивительно, но все в курсе, какой процент отката идет с этой стройки, какой – с этой, практически такая информация почти что публичная.

Начали, например, закрывать торговые центры якобы по причинам противопожарной безопасности. Занималась этим ФСБ, но на самом деле вопрос был в цене: кто сколько заплатит, чтобы торговый центр продолжал деятельность. Или были такие случаи: клиент брал кредит, вкладывали все силы и ресурсы в расширение бизнеса, но неожиданно арендодатель говорил, чтобы клиент съехал, потому что родственнику какого-то чиновника понравилась эта точка.

Регион превратился в дотационный бедный придаток, где вспоминают Украину с теплотой. Крым хочет домой.

Кирилл Прокопов - банковский специалист

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