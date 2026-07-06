Крым остался без света после ударов беспилотников

На всем южном берегу аннексированного Крыма и в Симферополе утром 6 июля не было света после очередных ударов украинских беспилотников. В Единой дежурно-диспетчерской службе заявили, что отключение электроснабжения произошло из-за "повреждения высоковольтной линии электропередачи". "Интерфакс" позднее со ссылкой на "Крымэнерго" сообщил, что "в связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями, на высоковольтных сетях произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов" полуострова.

В Севастополе утром не работает троллейбусное сообщение. Российские власти призвали жителей экономить заряд на мобильных телефонах.

Украинские мониторинговые каналы Exilenova+ и "Крымский ветер" со ссылкой на данные сервиса NASA FIRMS сообщают, что пожары были зафиксированы в порту Керчи (горит нефтегазовый терминал "ТЭС"), на электроподстанции ПС "Симферополь", в районе газотурбинной электростанции и на территории авиабазы Гвардейское в аннексированном Крыму.

Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в результате атаки погибла жительница Керчи, ещё два человека пострадали.

Крым в последнее время регулярно подвергается ударам, на полуострове дефицит топлива, нередко происходят отключения электричества и водоснабжения.