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Крымчанина приговорили к 10 годам колонии по делу о подготовке диверсии

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил к 10 годам колонии строго режима 36-летнего жителя Симферополя, которого российские власти обвинили в подготовке диверсии на железной дороге в Джанкойском районе аннексированного Россией Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. По каким именно статьям крымчанина признали виновным, в ведомстве не уточнили.

Жителя Симферополя, фамилия и имя которого не называются, задержали в апреле 2022 года. При обыске у него якобы нашли два самодельных взрывных устройства, схему закладки взрывчатки под железнодорожное полотно а также "экстремистскую литературу".

Как утверждают в спецслужбе, он готовил подрыв железнодорожных путей для "устрашения населения России, причинения значительного имущественного ущерба, а также воздействия на принятие решений органами власти России". Кроме того, по утверждению ФСБ, крымчанин призывал к терактам в отношении российских властей украинского полуострова и убийству россиян.

По подсчётам "Медиазоны", к середине апреля российские власти сообщили о задержании не менее 66 человек по делам о диверсиях на железных дорогах более чем в 21 регионе России. Треть из них несовершеннолетние, почти все остальные — младше 25 лет.

  • Государственная Дума в декабре 2022 года приняла закон, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного заключения за "содействие диверсионной деятельности."

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