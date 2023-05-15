В Новосибирске арестовали двух подростков по обвинению в диверсии

Суд в Новосибирске арестовал двух 17-летних подростков по обвинению в совершении диверсии. Им вменяют поджог релейного шкафа на железной дороге на перегоне Бердск - Сеятель. На публикацию пресс-службы Ленинского районного суда города обратила внимание "Новая газета Европа".

Инцидент произошёл в конце апреля. Сообщается, что подростки совершили поджог по заказу из телеграм-бота и должны были снять свои действия на видео. Ранее сообщалось, что по данному делу о диверсии на железной дороге задержан 18-летней местный житель. По статье о диверсии грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее суд в Новосибирске арестовал до 12 июля подозреваемого в поджоге бомбардировщика Су-24 на территории Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. Его обвиняют по статье о поджоге, направленном на разрушение предприятия "в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности России".