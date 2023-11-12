Крымчанку заставили извиняться за фото с сине-жёлтыми предметами

Жительницу аннексированного Севастополя Екатерину Осипову, которая публиковала в своих соцсетях фотографии с предметами сине-жёлтого цвета (например, с трубочками для питья и подушками) заставили извиняться на камеру в отделе полиции на фоне флага России.

Соответствующее видео опубликовал связанный с российскими правоохранительными органами телеграм-канал "Севастополь. СМЕРШ", авторы которого и написали заявление в полицию на Осипову. На кадрах испуганная девушка просит прощения и говорит, что опубликовала фотографии "давно и на эмоциях".

Из аннексированного Крыма всё чаще поступают сообщения о преследовании местных жителей за действия, которые местные власти трактуют как поддержку Украины. Суды штрафуют и арестовывают граждан за исполнение украинских песен и гимна, за сине-жёлтую атрибутику и одежду. Чаще всего жителей признают виновными в дискредитации российской армии. При этом десятки таких дел возбуждаются по заявлениям авторов двух телеграм-каналов – "Крымский СМЕРШ" и "Севастополь. СМЕРШ".

Весной после доноса со стороны канала "Крымский СМЕРШ" была задержана татуировщика Олеся Голубенко – за то, что по просьбе клиента сделала ему татуировку с надписью "Крым - это Украина" на украинском языке. Голубенко, как и Осипову, заставили извиняться на камеру в отделе полиции. На кадрах она заявляла о раскаянии, поддержке "специальной военной операции" и готовности понести наказание.