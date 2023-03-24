В Крыму татуировщицу заставили извиниться за тату на украинском

Мастера татуировки в Севастополе в аннексированном Крыму заставили публично извиниться за сделанную ею работу. По просьбе клиента она сделала ему татуировку с надписью "Крым - это Украина" на украинском языке.

На видео, опубликованном в одном из провластных телеграм-каналов, татуировщица Олеся Голубенко заявляет о раскаянии, поддержке "специальной военной операции" (так в России называют войну в Украине) и готовности понести наказание.

Голубенко опубликовала фото татуировки на своей странице в интернете как пример своей работы. После этого пророссийские каналы в соцсетях начали травлю мастера. Издание "Медиазона" предполагает, что после скандала в интернете Голубенко задержали правоохранительные органы, а в отделе полиции на нее составили протокол о дискредитации армии.

Из аннексированного Крыма периодически поступают сообщения о преследовании местных жителяй за действия, которые местные власти трактуют как поддержку Украины. Например, 10 марта суд оштрафовал жительницу Бахчисарая на 50 тысяч рублей за то, что она спела украинский гимн. Ей тоже вменили в вину дискредитацию российской армии.

Как и в случае с Голубенко, инициатором выступил телеграм-канал "Крымский СМЕРШ". Автор канала - общественник и блогер Александр Талипов. С начала войны он занимается доносами на жителей полуострова, которые, по его мнению, нелояльны политике Кремля, и требует от местных властей наказать их.