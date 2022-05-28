Крымская епархия УПЦ заявила, что остаётся в подчинении Кирилла

Симферопольская и Крымская епархия Украинской православной церкви (УПЦ) заявила, что не согласна с принятыми накануне решениями о полной независимости этой церкви от Московского патриархата и заявила, что остаётся под омофором московского патриарха Кирилла (то есть в юрисдикции возглавляемой им РПЦ).

Как говорится в сообщении епархии, её делегация на состоявшемся в пятницу соборе УПЦ голосовала против принятия постановления собора и поправок в Устав. В постановлении в частности говорится, что собор выразил несогласие с позицией московского патриарха по поводу войны в Украине, а поправки предусматривают "полную самостоятельность и независимость" УПЦ. Крымский митрополит Лазарь на соборе заявил, что УПЦ должна оставаться "самоуправляемой частью Русской Православной Церкви".

Как сообщается на сайте Донецкой епархии УПЦ, изменения в Уставе церкви "не коснутся ряда епархий, среди которых и Донецкая епархия. То есть церковная жизнь в Донецкой епархии не будет подвержена каким-либо изменениям". О каких именно епархиях, кроме Донецкой, идёт речь, и как это сочетается с общим решением собора о самостоятельности, не сказано.

После аннексии Крыма на территории полуострова продолжили действовать структуры УПЦ. Руководство Крымской епархии при этом демонстрировало свою лояльность российским властям.