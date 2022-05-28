Крымская епархия УПЦ заявила, что остаётся в подчинении Кирилла

Симферопольская и Крымская епархия Украинской православной церкви (УПЦ) заявила, что не согласна с принятыми накануне решениями о полной независимости этой церкви от Московского патриархата и заявила, что остаётся под омофором московского патриарха Кирилла (то есть в юрисдикции возглавляемой им РПЦ).
Как говорится в сообщении епархии, её делегация на состоявшемся в пятницу соборе УПЦ голосовала против принятия постановления собора и поправок в Устав. В постановлении в частности говорится, что собор выразил несогласие с позицией московского патриарха по поводу войны в Украине, а поправки предусматривают "полную самостоятельность и независимость" УПЦ. Крымский митрополит Лазарь на соборе заявил, что УПЦ должна оставаться "самоуправляемой частью Русской Православной Церкви".
Как сообщается на сайте Донецкой епархии УПЦ, изменения в Уставе церкви "не коснутся ряда епархий, среди которых и Донецкая епархия. То есть церковная жизнь в Донецкой епархии не будет подвержена каким-либо изменениям". О каких именно епархиях, кроме Донецкой, идёт речь, и как это сочетается с общим решением собора о самостоятельности, не сказано.
После аннексии Крыма на территории полуострова продолжили действовать структуры УПЦ. Руководство Крымской епархии при этом демонстрировало свою лояльность российским властям.
- На территории Украины действуют две крупные православные церкви, частично признаваемые мировым православием. Православная церковь Украины получила признание независимости, автокефалии, в 2018-м от Константинопольского патриархата, а потом ещё от 3-х из 14 общепризнанных в рамках церковной жизни православных церквей. УПЦ признаётся канонической остальными десятью церквями, однако она имеет статус самоуправляемой церкви в составе Русской православной церкви московского патриархата, то есть не является автокефальной церковью.
- Слово "автокефалия" в принятом в пятницу документе УПЦ не упоминается, при этом в нём говорится о возобновлении мироварения (подготовки елея для богослужения), что фактически означает её церковную независимость от Москвы и Константинополя. Точный канонический статус УПЦ после 27 мая остаётся неясным.
- С начала российского вторжения в Украину УПЦ выступила против войны и осудила действия России. При этом якобы имеющие место гонения на УПЦ назывались российскими представителями в числе обвинений в адрес украинских властей. В ряде епархий УПЦ ещё до проведения собора при церковных службах перестали поминать патриарха Кирилла.
- Влиятельный представитель РПЦ митрополит Иларион в субботу заявил, что принятые УПЦ решения никак не влияют на её статус: в Москве заявляют, что церковь просто ещё раз засвидетельствовала, что является самоуправляемой. "Единство между Украинской православной церковью и Русской православной церковью сохраняется" - сказал Иларион.
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