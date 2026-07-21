"Крымская солидарность" прекращает работу из-за "иноагентства"

Правозащитная инициатива "Крымская солидарность" объявила о прекращении работы из-за того, что российские власти признали её так называемым "иностранным агентом". Об этом сообщается в фейсбуке организации. Решение объяснили тем, что из-за нового статуса правозащитники "не видят возможностей" продолжать свою деятельность в прежнем формате.

"Мы внимательно изучили законодательство и приняли совместное решение о прекращении деятельности нашего общественного движения. С этого дня наш сайт и страницы в социальных сетях перестанут обновляться", – говорится в публикации.

Гражданская инициатива "Крымская солидарность" появилось 10 лет назад. Своей целью правозащитники ставили защиту жителей Крыма, в первую очередь крымских татар, от репрессий в аннексированном Крыму, а также поддержку семей политзаключенных. Юристы и активисты движения не раз подвергались преследованиям. В 2020 году один из координаторов "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев был приговорён к 14 годам строгого режима по делу об организации и участии в бахчисарайской ячейке исламистской организации "Хизб ут-Тахрир", которую российские власти считают террористической.

26 июня 2026 года Минюст России признал организацию "иностранным агентом". В движении заявили, что это "политический акт давления".