Крымские реалии. Джеффри Гедмин – о культурных войнах

Силы Британской и Французской империй вошли в Черное море в январе 1854 года. Сухопутная война на тот момент уже шла полным ходом. Британия вместе в Францией и Османской империей пытались сдержать экспансию Российской империи. Крымская война продлилась с 1853 по 1856 год.

Британская сестра милосердия Флоренс Найтингейл приехала в охваченный войной регион в октябре 1854 года. Вместе с ней на полуостров прибыли 38 монахинь и сестер милосердия, чтобы ухаживать за ранеными британскими солдатами, поступающими в военный госпиталь в Константинополе. На тот момент в нем находилось около 18 000 британских военных. Условия содержания и ухода за больными были плачевными. “Бездомные в Лондоне жили в царских условиях по сравнению с солдатами, раненными в Крыму”, – вспоминала прародительница современного сестринского дела Найтингейл.

Мэри Сикол – еще одна известная медсестра, участвовавшая в Крымской войне с марта 1855 года. Она открыла так называемый "Британский отель" недалеко от Балаклавы и Севастополя, где британские военные получали питание и необходимые медикаменты. Сикол также помогала раненым на фронте и в госпиталях. Долгое время история Мэри Сикол была неизвестна общественности.

Десятилетиями в Британии идут дебаты о том, кто принадлежит британской культуре и истории – Найтингейл или Сикол? Среди предметов спора – памятники и учебники. Рожденная на Ямайке, Сикол обрела известность позже, чем Найтингейл. Ее мать была креолкой, а отец – шотландским военным на Ямайке, которая на тот момент была частью Британской империи. Я читаю биографию Сикол. Она была выдающимся предпринимателем, гуманисткой и путешественницей.

Исполняется два года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. И десять лет прошло после аннексии Крыма, когда Владимир Путин приказал своим силовикам вторгнуться на полуостров.

В рассказах о Найтингейл и Сикол редко упоминаются сведения о коренных народах Крыма. То же самое относится к освещению таких историй в СМИ. Крым – важная фигура на геостратегической шахматной доске. Россия укрепляет штаб Черноморского флота в порту крымского Севастополя.

Крым является домом не только для украинцев и русских, но и для крымских татар – коренного народа полуострова. Крымских татар в Крыму 300 тысяч, около 14% всех жителей. История крымских татар начинается с Х века, но часто ускользает из украинского контекста. Во время Крымской войны их численность составляла около 75% населения полуострова.

80 лет назад, в мае 1944-го, около 200 тысяч крымских татар по приказу Сталина были погружены в вагоны для скота и отправлены в Сибирь и Среднюю Азию. Почти половина депортированных не выжила. Крымские татары смогли вернуться домой только во время горбачевской перестройки.

"Если Крым продолжит оставаться в составе России, крымские татары столкнутся с суровой реальностью. Тот уровень свободы, который давала им Украина, иссякает, но это только часть беды. Маховик репрессий раскручивается, несогласные пропадают в российских тюрьмах, получая драконовские сроки", – отмечает директор Татаро-башкирской службы Радио Свобода Рим Гильфанов.

Путинское "освобождение" этнических русских в Крыму поставило в уязвимое положение и украинцев. Пример тому – история журналиста проекта Украинской службы Радио Свобода Крым.Реалии Владимира Есипенко. Он был арестован ФСБ и приговорен к 6 годам заключения на закрытом процессе, проходившем в Крыму в феврале 2022 года.

Просмотрите сериал Netflix "Оккупированные". В выдуманном ближайшем будущем Россия силовыми, юридическими и экономическими средствами вмешивается во внутренние дела Норвегии. Все это происходит якобы для решения энергетического кризиса в Европе; в конечном же итоге Москва ставит страну на колени.

Здесь можно ознакомиться с историей коллеги Рима Гильфанова Алсу Курмашевой. Алсу – корреспондент Радио Свобода, освещающая религиозные, культурные и этнические вопросы жизни в Татарстане. Среди растущего числа американских заложников Путина, которых тот удерживает в тюрьмах, двое журналистов. В печально известном московском Лефортово томится журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. Алсу же в пятистах километрах к востоку – за решеткой в Казани.

После проигрыша Российской империи в Крымской войне в 1856-м некоторые полагали, что это может стать стимулом к модернизации и либерализации общества. Сын Николая I великий князь Константин утверждал, что Россия становится беднее и слабее ведущих экономик не только в материальном смысле, но и в человеческом эквиваленте. Об этом стоит задуматься. Год назад в эссе об истории Крыма, написанном для журнала American Purpose, Фред Стар задался вопросом, может ли проигрыш Путина в войне в Украине заложить почву для реформ в России.

В целом список причин, по которым российский реваншизм должен быть побежден, может быть очень длинным.

Джеффри Гедмин – сооснователь и главный редактор журнала American Purpose, опубликовавшего эту статью на английском языке

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции