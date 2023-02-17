Крымский суд приговорил бывшего украинского капитана к 8,5 годам

Джанкойский районный суд в аннексированном Россией Крыму приговорил бывшего капитана военно-морского флота Украины Алексея Киселёва к восьми с половиной годам колонии строгого режима. Его обвинили в участии в незаконном вооружённом формировании. Ранее Киселёв сообщал, что во время следствия его пытали.

Как сообщило из зала суда издание "Ґрати", Киселёв отрицал все обвинения.

Алексей Киселёв был капитаном корабля "Славутич" военно-морских сил Украины, сейчас он военный пенсионер. После аннексии Крыма он переехал в Геническ Херсонской области Украины, который с прошлого года находится под контролем российских вооружённых сил. В июле прошлого года он был задержан сотрудниками российских правоохранительных органов и перевезён в Симферополь.

По версии российских спецслужб, Алексей Киселёв в мае 2016 года вступил в Крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана, выступающий на стороне Украины. Власти РФ признали батальон террористической организацией.

Киселёва обвинили в том, что он снабжал продуктами других участников батальона и готовил их к морской блокаде Крымского полуострова. Он отрицал обвинения.

Адвокату Алексею Ладину Киселёв рассказал, что после задержания как в Геническе, так и позже в Симферополе его избивали, пытали электрическим током, вывихнули несколько суставов и сломали зубы. Он утверждает, что ничего не знает об оружии, участниках и целях добровольческого отряда, хотя когда-то был шапочно знаком с его создателем, бизнесменом Ленуром Ислямовым. Ислямов также подтвердил изданию "Ґрати", кто Киселёв не имеет отношения к его отряду.