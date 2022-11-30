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Крымскотатарский активист приговорён в Ростове к 17 годам колонии

Марлен Мустафаев в ростовском суде

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил крымскотатарского активиста Марлена Мустафаева к 17 годам колонии по обвинению в организации в аннексированном Крыму деятельности панисламистской партии "Хизб ут-Тахрир", которая в России признана террористической организацией. Об этом сообщает "Крымская солидарность". Первые три года срока Мустафаев должен будет отбывать в тюрьме.

Как сообщает The Insider, Мустафаев находился под арестом с февраля 2022 года. Вместе с ним были арестованы ещё несколько крымских татар. По версии следствия, Мустафаев был организатором ячейки "Хизб-ут-Тахрир" в Белогорске.

Мустафаев начал заниматься гражданским активизмом после аннексии Крыма Россией. Он участвовал в политических акциях и помогал политзаключённым. В "Крымской солидарности" считают, что именно эта деятельность стала причиной его уголовного преследования.

После аннексии Крыма российские суды осудили десятки жителей полуострова, как правило крымских татар, по обвинению в причастности к деятельности "Хизб-ут-Тахрир". Российские правозащитники признают их политзаключёнными, утверждая, что эта организация не запрещена властями Украины, а также что она не пользуется террористическими методами. Кроме того, некоторые из осуждённых, как они утверждают, не имели к её деятельности отношения, а занимались правозащитной деятельностью или были активистами других организаций.

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