КС Казахстана признал утратившим силу закон о лидере нации

Конституционный суд Казахстана признал утратившим силу закон "О Первом Президенте — Елбасы".

Конституционный суд постановил, что в соответствии с результатами референдума от 5 июня 2022 года в Конституции Казахстана отсутствуют правовые основания для сохранения данного закона. Решение вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Казахстана, окончательным и обжалованию не подлежит.

В конце декабря, спустя полгода после внесения десятков изменений в Конституцию через референдум, мажилис парламента Казахстана принял в работу законопроект об отмене Конституционного закона "О Первом Президенте — Елбасы".

Данный закон содержит существенные привилегии для Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. В частности, он наделил Назарбаева неприкосновенностью, он не может быть привлечён к ответственности за действия, совершённые в период исполнения им президентских полномочий, неприкосновенным является его имущество и собственность живущих с ним членов семьи.

На референдуме 5 июня, по официальным данным, более 77 процентов - одобрили конституционные поправки, в соответствии с которыми первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишается конституционного статуса "елбасы" - "отца нации".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил реформировать Конституцию страны после подавления беспорядков в январе 2022 года.