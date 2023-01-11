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КС Казахстана признал утратившим силу закон о лидере нации

Нурсултан Назарбаев 18.01.2022

Конституционный суд Казахстана признал утратившим силу закон "О Первом Президенте — Елбасы".

Конституционный суд постановил, что в соответствии с результатами референдума от 5 июня 2022 года в Конституции Казахстана отсутствуют правовые основания для сохранения данного закона. Решение вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Казахстана, окончательным и обжалованию не подлежит.

В конце декабря, спустя полгода после внесения десятков изменений в Конституцию через референдум, мажилис парламента Казахстана принял в работу законопроект об отмене Конституционного закона "О Первом Президенте — Елбасы".

Данный закон содержит существенные привилегии для Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. В частности, он наделил Назарбаева неприкосновенностью, он не может быть привлечён к ответственности за действия, совершённые в период исполнения им президентских полномочий, неприкосновенным является его имущество и собственность живущих с ним членов семьи.

На референдуме 5 июня, по официальным данным, более 77 процентов - одобрили конституционные поправки, в соответствии с которыми первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишается конституционного статуса "елбасы" - "отца нации".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил реформировать Конституцию страны после подавления беспорядков в январе 2022 года.

  • В беспорядки в начале января переросли мирные антиправительственные протесты. Участники протестов выдвигали и политические лозунги, связанные с требованием реального отказа Назарбаевым от властных полномочий. Токаев объявил в стране чрезвычайное положение, в Казахстан на краткое время были введены иностранные, в том числе российские, военные. По официальным данным, в январских событиях погибли 238 человек.
  • Позднее в 2022 году Назарбаев утратил свои позиции во власти. Его родственники покинули высокие должности, некоторые оказались под стражей как подозреваемые в хищениях. Законодатели одобрили изменения, которые отменили пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана, а также необходимость согласовывать с ним инициативы во внешней и внутренней политике.
  • В сентябре Касым-Жомарт Токаев подписал поправки к Конституции о возвращении столице страны Нур-Султану прежнего названия – Астана.
  • Также в сентябре Сенат парламента Казахстана одобрил пакет изменений, предусматривающих исключение Дня первого президента Нурсултана Назарбаева из списка государственных праздников.

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