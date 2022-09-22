Сенат парламента Казахстана 22 сентября одобрил пакет изменений, предусматривающих исключение Дня первого президента Нурсултана Назарбаева из списка государственных праздников. Ранее законопроект приняла нижняя палата. Теперь его должен подписать действующий президент, передаёт Казахская служба Радио Свобода.

День первого президента праздновался 1 декабря с 2011 года. Дата была объявлена государственным праздником указом Назарбаева. Депутаты заявляли тогда, что праздник отмечает и признаёт его заслуги перед государством.

Назарбаев ушёл в отставку в марте 2019 года, но сохранял значительное влияние на политику страны. В январе 2022 года массовые протесты в крупных городах против него переросли в беспорядки, столкновения демонстрантов с полицией и армией, центральные власти на время потеряли контроль над крупнейшим городом Алма-Атой (Алматами).

После этого он утратил свои позиции во власти. Его родственники покинули высокие должности, некоторые оказались под стражей как подозреваемые в хищениях. В январе депутаты одобрили изменения, которые отменили пожизненное председательствование Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана, а также необходимость согласования с ним инициатив во внешней и внутренней политике.

В мае парламент внес поправку в закон "О республиканском референдуме", которая позволила вынести на референдум вопрос о статусе первого президента и впоследствии убрать из Основного закона все упоминания о нём. На прошлой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки к Конституции о возвращении столице страны Нур-Султану прежнего названия, Астана.

Эти же поправки ограничили срок президентских полномочий до семи лет без права переизбрания. Накануне в стране были назначены досрочные президентские выборы, на которых Токаев планирует выставить свою кандидатуру.