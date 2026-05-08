Кто главный экспонат. Биеннале, Швыдкой, Pussy Riot, Сокуров

Российский павильон на биеннале в Венеции в этом году превратился в место ожесточенных политических баталий:

Сначала представитель российского президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой объявил об участии России в выставке (впервые после начала полномасштабного вторжения в Украину более четырех лет назад).

Европейская комиссия из-за этого прекратила финансирование биеннале в размере двух миллионов евро.

Международное жюри биеннале подало в отставку за девять дней до открытия выставки.

6 мая у российского павильона прошла акция протеста во главе с группой Pussy Riot.

Российский режиссер Александр Сокуров после протестов отменил выступление на биеннале.

Все это стало предметом бурного обсуждения в социальных сетях.

Марат Гельман

Получил инсайт, частично объясняющий, почему руководство Биеннале так держалось за российское участие. Оказывается, это итальянцы и конкретно мэрия Венеции уговаривала функционеров РФ вернуться. И когда запахло жареным, оказалось невозможно исключить, так как сами уговорили. Еще в прошлый раз, два года назад. Нужны российские деньги. Тогда действовали (пытались) через Терезу Маврику, бывшего директора Михельсоновского ГЭС-2. Тереза опытная, отказалась наотрез. Не хотела подставлять художников и предвидела, что ничего путного не выйдет.

В этом году через Швыдкова. Он оказался глупее и подставил Кремль по полной. В результате имеем все лето открытую площадку антивоенного искусства.

Александр Морозов

Кампания против Швыдкого и Ко в российском павильоне на Венецианской биеннале достигла пика: прошла акция Pussy Riot и Femen, приехали многие члены Антивоенного комитета, журналисты, руководители гражданских организаций. В ходе кампании жюри биеннале ушло в отставку, правительство Италии отказало в финансовой поддержке дирекции биеннале, Сокуров отказался приехать с публичным выступлением. И всей этой довольно похабной попытки Швыдкого использовать павильон, демонстрируя там "экологический этник" из России, – приходит конец. Хорошие новости!

Противоположная сторона тоже довольна.

Настасья Иванова

Продолжается бойкот российской выставки в Венеции, возглавленный самой Еврокомиссией. Те, кто не то что не знал, что происходило в российском павильоне в прежние сезоны, но и в принципе не был в курсе существования Венецианской биеннале, теперь знают, что там будут россияне, кто конкретно приедет, когда и что будет делать. И вы тоже теперь знаете, даже если не планировали.

А чтобы не осталось непричастных, вдруг какие-то несознательные личности пытались обойти событие стороной и не думать о белой обезьяне, в бой брошены Катя Марголис, российская делегация ПАСЕ и ухылянтский актив. Так что проект будет ещё и с бесплатными весёлыми аниматорами, и толпы у павильона гарантированы.

Даже если нашу выставку не откроют 9 мая хотя бы формально, она уже стала главным событием биеннале, а каталог той с пустыми страницами на месте российского павильона разойдётся по частным коллекциям и потом будет перепродаваться за бешеные деньги.

Вот так надо пиарить искусство, а не всякое там, как раньше.

Елена Зелинская

ПРО БИЕННАЛЕ

МНЕ ВОТ ЧТО ИНТЕРЕСНО. Кругом враги. Все замышляют. Италия – страна подлого НАТО. Президентка – вообще ...далее цитата из Соловьёва. Растленная Европа, короче.

Так чего тогда лезть на их гнилые биеннале, оперные сцены и уродские соревнования?

В чем цель борьбы за участие там, где собралось все ненавистное?

А потом ненавидеть еще больше, потому что не пускают?

Алексей Управителев

Комиссар Российского павильона Анастасия Карнеева в основном известна как дочь замгендиректора Ростеха, куратор и вовсе не обозначен. Настоящая фигура, стоящая за организаций павильона, – Михаил Швыдкой, в начале нулевых работавший министром культуры и с тех не оставивший государственных кресел.

Начинал Швыдкой как театральный критик, позже выступал и как худрук мюзикла.

Что можно сказать о спектакле, который Швыдкой поставил в Венеции?

В нём музыканты изображают художников и делают вид, что "ничего не произошло". Список участников нарочито аполитичный – ни за, ни против, а вообще где-то не здесь. Ансамбль Толока исполняет русскую народную музыку, Phurpa реконструируют тибетскую ритуальную музыкальную традицию. Таких людей даже как-то неловко спрашивать о политике в их творчестве. Вижу в этом послание: не стоит заострять внимание на настоящем времени, бегите хоть в деревню к бабкам, хоть в горы к монахам, но подальше от здесь и сейчас.

Интересно и другое. Швыдкой не мог не предсказать, что Pussy Riot устроят свой антивоенный перфоманс, для этого не нужно быть провидцем. Факт того, что Надежда Толоконникова состоит в Платформе российских демократических сил при ПАСЕ, общеизвестен, значит, она и её товарищи не упустят возможности отреагировать, сделать яркое высказывание, что и произошло. Удивительное совпадение – и Pussy Riot, и выступающие в российском павильоне работают в жанре музыкального перформанса. Собрать их вместе наверняка входило в замысел режиссера этого действа.

Зачем это Швыдкому? Он политический долгожитель, смотрит вперёд и наверняка хотел бы подстелить себе соломку перед временем без Путина.

Таков российский павильон. Призыв к внутренней эмиграции и легитимация антивоенного российского искусства – всё вместе выглядит вполне неплохо.

Александр Баунов

Что касается Русского павильона, который приоткрылся сегодня на Венецианской биеннале в дни для прессы и будет показывать своё лживое нутро через окно в дни для публики, с ним всё очень просто.

Сейчас существуют три категории российских художников. Те, кому российский режим разрешает работать и выставляться в России (тут есть провоенные, нейтральные или антивоенные – тихо у себя дома, но не в своих работах). Те, кому российский режим запрещает работать или выставляться, – главным образом из-за антивоенной или свободолюбивой позиции, или потому что там мерещатся наркотики, признаки ЛГБТ, неуважение к религии или к какой-нибудь "русской истории" (например, сочувствие жертвам советских репрессий теперь тоже повод для запрета – раз музей ГУЛАГа закрыли, а "Мемориал" объявили террористами вне закона). Третья группа – те художники, которые, чтобы иметь возможность работать честно и показывать свои работы, эмигрировали.

Так вот, если бы Русский павильон на биеннале в Венеции давал место всем трём категориям художников, он представлял бы современное российское искусство. Пока он даёт место только первой категории, он представляет современную российскую диктатуру.

Пока российский политический режим запрещает огромную часть российского искусства в России, он не имеет ни морального, ни юридического права представлять его за рубежом. Павильон, где половине, если не большей части современного русского искусства нет места из-за политических гонений, должен быть закрыт и вообще не должен был открываться.

Марина Колдобская

Главными персонажами полупустого павильона оказались охранники в штатском – словом, провал получился на славу.

Если бы не радения вокруг павильона оппозиционных художников, его бы, пожалуй, никто и не заметил, несмотря на скандал с итальянским Минкультом и отставку жюри Биеннале. Профессионалам это важно, но публике что за дело, в конце концов, до этих чиновничьих игр?

Но Pussy Riot добились таки своего: лицом российского искусства-2026 стала красотка в балаклаве цвета кайфа и сетчатых чулках. Я уже услышала несколько гневных возгласов по этому поводу от респектабельных оппозиционных художников-писателей: мол, теперь у российской культуры-в-эмиграции лицо секс-работницы и одновременно уличного бузотера. На это одно только можно возразить: кто сделал, тот и сделал. Если поклонники Достоевского не предложили ничего эффективного – значит, лицом российского искусства становятся его персонажи.

Отдельным сюжетом стал НЕприезд на биеннале российского режиссера Александра Сокурова (который до это НЕ получил спецприз на Московском кинофестивале).

Сокуров должен был выступать на закрытых встречах под названием "Инакомыслие и мир". Однако до этого Марат Гельман опубликовал открытое письмо, подписанное Надеждой Толоконниковой, Сашей Скочиленко, Павлом Таланкиным, Катей Марголис и многими другими, в котором говорилось:

То, что предлагается сегодня, выглядит как инсценировка: "инакомыслие", допущенное по спискам, заранее отобранное и безопасное, обсуждаемое за закрытыми дверями, в формате коктейля для приглашённых VIP – в то время как голоса тех, для кого инакомыслие является вопросом жизни и свободы, просто игнорируются...

Выбор Александра Сокурова символическим голосом "несогласия" для первой из этих встреч за закрытыми дверями лишь обостряет проблему.

Речь не о личности, а о принципе: может ли инакомыслие и несогласие представляться теми, кто без риска циркулирует между властью и международным признанием, пока другие за это же самое оказываются в тюрьмах, изгнании или гибнут?..

В России художников преследуют и сажают. Диссиденты в Европе сталкиваются с угрозами и транснациональными репрессиями. Расследования фиксируют системные кампании давления, преследования и насилия против оппонентов режима. В этом контексте эстетизировать "инакомыслие" – означает обесценивать его.

Если Il dissenso e la pace претендует на серьёзность, оно обязано включить тех, для кого несогласие – не позиция, а из единственная жизнь и судьба: представителей заключённых антивоенных художников и политических заключённых, преследуемые феминистские и квир-движения сопротивления, представителей народов, находящихся под российским колониальным и имперским гнетом, художников-диссидентов в изгнании, лишённых возможности вернуться домой. И – в обязательном порядке – украинских художников и работников культуры, говорящих из ежедневной реальности российской агрессии, в том числе – против культуры – разрушений памятников , похищений музейных ценностей, голосов памяти о коллегах, деятелей украинской культуры, убитых Россией.

К письму прилагается список российских художников, находящихся в заключении за антивоенную позицию, акты протеста и выражение несогласия, а также тех, кто погиб в заключении.

На этой неделе было объявлено, что Сокуров не приедет на биеннале "из-за внезапной недоступности". "Агентству" Сокуров сообщил, что не смог прилететь в Венецию "по независящим от него причинам". Издание добавляет, что после того, как режиссеру переслали видео с акции протеста в Венеции, Сокуров написал: "Горько все это, тяжко все это".

Подписавших письмо с критикой биеннале тоже критикуют:

Марина Айдова

В сентябре 2023 года режиссер Александр Сокуров пришел на заседание суда в Петербурге, чтобы поддержать молодую художницу Сашу Скочиленко, которую обвиняли в распространили фейков об армии.

Через год Сашу Скочиленко обменяли на российских граждан, задержанных на западе.

В мае 2025 года Саша Скочиленко вместе с Маратом Гельманом, Надеждой Толоконниковой, Павлом Таланкиным и др. направила письмо руководству Веницианского биеннале с требованием не допустить участие Александра Сокурова на биеннале в качестве члена российской делегации.

Сегодня выступление Сокурова на конференции "Инакомыслие и мир" в Венеции отменили. Потому что в прекрасном мире Гельмана, Толоконниковой, Скочиленко может быть только их мнение и никакого иного. Кто там шагает правой? Левой, левой, левой!

Виктор Шендерович цитирует Шекспира и добавляет: "Грустно".

Владимир Пастухов упоминает биеннале в посте об Александре Бутягине – российском археологе, который вел раскопки в оккупированном Россией Крыму, за это был арестован в Польше по запросу Украины и позже обменян в Россию:

Политика – это искусство, а искусство – это самоограничение. В том числе – ограничение себя в ненависти и мстительности. Что положено обывателю, не положено политическому классу. В условиях войны главной политической задачей является приоритизация враждебных целей.



Поясню на конкретном примере. Можно, конечно, гоняться за тысячами Бутягиных, особенно если с Путиным и его ближним кругом не очень получается. Даже если это будет справедливо, это не будет мудро. А можно найти в себе силы начать, наконец, делить пастухов и овнов, и оставить пока последним возможность жить в своем "вовне", – мире, в котором ДЛЯ НИХ нет войны, – сосредоточившись на их пастырях. Придет время и для овнов, но сейчас не до них.



Да, отлавливать "бутягиных" гораздо проще. Это как искать под фонарем. Но это не безобидное занятие. Человек, который ищет все время под фонарем, рано или поздно тоже прослывет в округе чудаком, и к нему перестанут относиться серьезно. А Украина сейчас ведет слишком тяжелую экзистенциальную войну, чтобы позволить к себе снисходительное отношение как к "чересчур эмоциональной натуре". Кто не понимает, о чем я, пусть посмотрит, как снова легализуют шаг за шагом русский спорт, как спокойно реагирует "средняя Италия" на скандал с Венецианским биеннале. Ненависть, как выясняется, тоже девальвируется.

Украина представлена на биеннале, помимо павильона, "Оригами-Оленем" Жанны Кадыровой. Экспозиция павильона напоминает о неисполненных международных гарантиях безопасности Украине, под которые страна в 1996 году отказалась от ядерного оружия.

Татьяна Бережная (министр культуры Украины)

Олень-оригами направляется в Венецию. Через две недели мы откроем украинский национальный павильон "Гарантии безопасности" на Венецианской биеннале.

Олень-оригами – центральный экспонат украинского павильона. Он был создан Жанной Кадыровой в Покровске как городская скульптура, которую изначально не планировалось перемещать. В 2024 году его эвакуировали, когда линия фронта приблизилась к городу.

Как и миллионы украинцев, олень-оригами пережил вынужденное переселение. Теперь он будет представлен в подвешенном состоянии в рамках украинского павильона как символ неопределенности и хрупкости гарантий безопасности.