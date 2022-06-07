Кто ворует украинскую пшеницу и кому врет Путин. Зерно истины 

Российские государственные СМИ спекулируют на тему украинского зерна. Основная линия государственных медиа звучит так: “Запад находится в антироссийской истерии: мол, Россия блокирует экспорт украинского зерна и обрекает мир на голод!” - это цитата из новостного сюжета на "России 24". По словам корреспондента, Россия не может мешать экспорту украинского зерна, потому что на захваченных территориях нет крупных хранилищ с зерном.

Это неправда. Здесь можно найти карту зернохранилищ Украины. Вот она.

А вот карта захваченных территорий на 1 июня 2022, которую составил телеканал “Настоящее Время”.

На оккупированных территориях до сих пор идут бои, поэтому подсчитать точное число захваченных элеваторов невозможно, но мы можем открыть довоенную карту элеваторов и убедиться, что в южных регионах Украины хранилищ с зерном не меньше, чем в западных.

Российские государственные СМИ утверждают, что крупнейшие элеваторы всё-таки не в тех регионах, где идут бои. Это тоже не так. Самый вместительный элеватор Украины в Сумской области. По данным на начало июня, российские войска из этого региона выдавили, но он был одним из первых, куда Россия вторглась.

Элеваторы в Донецкой и Херсонской областях тоже немаленькие. Портал tripoli.land.ua ведет статистику украинских элеваторов. По их данным на 6 июня 2022, в Херсонской области, за которую в данный момент идут бои, элеваторы хранят 1 554 600 тонн зерна. Вот топ 8 из них:

В то же время в западных областях Украины, например в Львовской и Тернопольской, самые вместительные хранилища хранят по 100 тысяч тонн. Больше, чем в Херсонской области элеваторы заполнены в Винницкой - там в некоторых элеваторах больше 200 тысяч тонн.

В том же самом материале "России 24", с которого мы начали, корреспондентка говорит, что Украина не может экспортировать более полутора миллионов тонн зерна в месяц. Мол даже, если бы все южные порты были доступны, Украина бы не вывезла больше полутора миллионов тонн. Это тоже неправда. Вот график экспорта украинской пшеницы с 2018 по 2020 годы:

С августа по ноябрь все эти годы Украина экспортировала больше полутора миллионов тонн пшеницы. И это не зерно в целом, а только пшеница.

Кому Путин врёт про зерно?

В передаче “Москва. Кремль. Путин” на канале “Россия 1” президент РФ Путин рассказывает, что Россия не блокирует порты Мариуполя и Бердянска, и Украина может беспрепятственно экспортировать своё зерно. Но в телефонных переговорах с премьер-министром Италии и главами Франции и Германии Путин ставит ультиматумы: украинские порты в обмен на отмену санкций.

Запад крадёт зерно?

Нет, не крадет, но пропагандисты расскажут вам, что украинское зерно оседает в европейских хранилищах, чтобы устроить искусственный голод. Это предположения официальных представителей России. Постпред России в ООН так и говорит: “У нас есть основания полагать, что зерно идёт не на нужды голодающих, а закачивается в хранилища европейских стран”. Доказательств Небензя не приводит, но государственные СМИ подают эти предположения под видом фактов в новостях. На том же ресурсе встречаются и новости о том, что якобы европейские страны вывезли настолько много зерна из Украины, что украинцы в этом году будут голодать. Нет, не будут. По словам замминистра аграрной политики Украины, до войны Украине для внутреннего потребления нужна была только четверть от выращенного зерна. В этом году нужно 40%. Соотношение выросло, потому что из-за боёв пострадали три миллиона гектаров полей.

Слова замминистра подтверждают данные Госстата Украины. За 2021 год на внутреннем рынке реализовали 41 992 983,5 тонн зерна. Это меньше 40% от добытого в том году (106,6 миллионов тонн). В январе 2022 на внутри Украины реализовали 3,5 миллиона тонн зерна. Если потребление будет на том же уровне, то к концу года выйдут те же 42 миллиона тонн. Такая цифра была в 2020, 2019 и в 2018. (Важно держать в голове, что это цифры по всем зерновым. Не только тем, которые пойдут в пищу, поэтому число такое большое).

В 2022 году Украинская Зерновая Ассоциация ожидает, что фермеры вырастят 66,5 миллионов тонн зерна. Это больше, чем 42 миллиона тонн прошлогодней реализации:

На данный момент цифры говорят о том, что в Украине не будет дефицита зерна. Как всё окажется на самом деле, зависит от того, сколько посевных территорий попадут в зону боевых действий.