"Кто был заказчиком, кто?" Приговор по делу об убийстве Дениса Вороненкова

Шевченковский районный суд Киева вынес решение по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Один из подсудимых, Ярослав Тарасенко, был признан виновным в соучастии в убийстве и приговорен к 12 годам лишения свободы. Второй подсудимый, Алесандр Лось, оправдан, коллегия решила, что его вина не доказана.

Следствие на основании материалов дела в качестве причины совершения преступления указало на корыстный мотив.

Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Нападавший, бывший доброволец батальона "Донбасс" Павел Паршов, ранее судимый за валютные махинации, был застрелен на месте – телохранителем экс-депутата (охрану Вороненкову предоставило Главное управление разведки министерства обороны Украины). На скамье подсудимых оказались два человека: лидер "Правого сектора" Павлограда Ярослав Тарасенко, который, как установило следствие, был водителем Паршова, а также Александр Лось, который, как утверждалось, участвовал в слежке за Вороненковым накануне его убийства. Суд над ними длился четыре года. Еще один обвиняемый, признанный организатором убийства, Ярослав Левенец, находится в розыске.

По версии обвинения, организатором убийства является криминальный авторитет из Харькова Юрий Василенко. Он находится в розыске, а возможно, убит. Ранее следствие утверждало, что Василенко якобы выполнял задание Владимира Тюрина, бывшего гражданского супруга оперной певицы и в прошлом депутата Госдумы от "Единой России" Марии Максаковой, с которым у нее двое общих детей. В некоторых публикациях Тюрина называют вором в законе. Его имя есть в списке Управления по контролю за иностранными активами США – за участие в межнациональных преступных организациях. Ранее Тюрин подозревался в отмывании российских денег в Испании и был объявлен в международный розыск, но Россия отказалась его выдавать.

Обвинения в заказе убийства Вороненкова в Украине с Тюрина были сняты в 2019 году. Это произошло после показаний, которые Максакова дала в суде, рассматривавшем дело Лося и Тарасенко. Во время этих показаний Максакова попросила суд допросить Дениса Панаитова, бывшего сотрудника Следственного комитета России, который якобы хотел завладеть квартирой певицы в Москве: после переезда в Киев Максакова и Вороненков поселились в апартаментах, принадлежащих сестре Панаитова, и незадолго до убийства политика занимались оформлением обмена московской квартиры на киевскую. Сделка так и не была завершена. Сейчас в Украине заведено уголовное дело о мошенничестве в связи с тем, что киевская квартира была переписана на третьих лиц, а в России продолжается суд по иску Максаковой о возврате ей недвижимого имущества, за которое она не получила средств.

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков переехал жить в Украину в октябре 2016 года. В то время Следственный комитет заподозрил его в участии в рейдерском захвате дома в центре Москвы. После переезда Вороненков дал показания по делу о присутствии российских войск в Украине и госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, которое было открыто после аннексии Крыма Россией и начала вооруженного конфликта в Донбассе. В Украине политик также утверждал, что не голосовал за аннексию Крыма в парламенте, а отсутствовал в этот день, и его карточкой воспользовались. Вороненков был депутатом с 2011 по 2016 год.

Сразу после трагедии появилась информация о том, что бывший депутат Госдумы был убит, когда шел на встречу с другим переехавшим в Украину депутатом Ильей Пономаревым. В 2017 году Пономарев в интервью говорил, что, по его мнению, в совершенном в Киеве преступлении были замешаны российские спецслужбы и что убийство Вороненкова имеет политические мотивы. "Я думаю, что у Вороненкова была очень давняя вражда с одним из самых влиятельных российских силовиков – генералом ФСБ Олегом Феоктистовым. Денис неоднократно получал угрозы, о которых мне рассказывал. Он все время говорил, что угроза исходит оттуда. Он опасался за свою жизнь, поэтому попросил государственную охрану на Украине. А до того он уже переживал покушение в России и считал заказчиком того покушения именно этого человека, – говорил тогда в интервью Илья Пономарев. – Совпадают два фактора: ложный интерес – как будто бы государственный, а на самом деле – мафиозный. Это интерес Путина, который хочет наказывать предателей, отступников, людей с погонами, которые перешли на другую сторону. И тех, кто под этим флагом решает свои частные интересы. Как и в случае с Литвиненко, когда было нужно, чтобы он замолчал в связи с делом о действиях тамбовской преступной группировки в Испании. Так же и Вороненков обладал большим количеством финансовой информации о генералитете ФСБ".

В 2017 году тогда генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что с ФСБ был связан и Тюрин, а его мотивом был в том числе факт показаний Вороненкова по делу о присутствии российских войск в Украине и госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, которые бывший депутат Госдумы дал сразу после переезда в Украину.

Подсудимые свою вину отрицали, а их адвокаты на протяжении настаивали, что у следствия не было убедительных доказательств, что именно Лось и Тарасенко участвовали в слежке за Денисом Вороненковым накануне убийства.

Вдова Вороненкова Мария Максакова, которая с 2016 года живет в Украине, в интервью Радио Свобода заявила, что заказчик убийства так и не был найден, а в дальнейшем Максакова рассчитывает, что выделенные в отдельное производство дела в отношении неустановленных подозреваемых в убийстве ее мужа лиц будут расследоваться и в дальнейшем.

– После Василенко – кто заказчик? Организатор преступления, с моей точки зрения, выявлен, и материалы дела позволяют, по-моему, называть черное черным, а белое белым. Вопрос в том, что не хватало, конечно, показаний хоть кого-то из установленной цепочки и самого Василенко. Но, как мы понимаем, теперь такие показания можно получить разве что на спиритическом сеансе, потому что все эти люди ушли насильственным образом в мир иной. И вот где у нас возникает, соответственно, камень преткновения – кто заказал конкретно эту работу, кто был заказчиком преступления, кто? Кто оплачивал и договаривался с Василенко, кто стоял за этим преступлением? Вот этот вопрос много лет мучает и меня, и многих других.

Дело все в том, что, когда началось расследование, естественно, я давала развернутые показания. Все, что я могла и знала, абсолютно все было предоставлено следствию. Я естественно сотрудничала со следствием, потому что… я не знаю, когда утихнет эта боль, но это дело для меня просто принципиальное, жизненно необходимое. В процессе расследования несколько человек говорили мне о том, что они считают, что заказчик – Тюрин. Первым мне об этом сообщил Панаитов. Панаитов сказал мне о Тюрине спустя две недели после убийства, когда приехал в Киев. Это все известно, это я все говорила много раз, но сейчас я скажу то, чего раньше не говорила по той причине, что человек занимал должность, и я считала, что такие вещи нельзя говорить.

Фамилию Тюрин мне по секрету называл и Дмитрий Гордон. Причем он мне сказал, что ему это сказал Василий Бурба (до лета 2020 года Бурба занимал должность начальника Главного управления разведки Украины. – Прим. РС), что есть разведданные, что они достоверные, что они исчерпывающие, и что согласно этим разведданным заказчиком преступления является Тюрин (Тюрин был назван прокуратурой Украины заказчиком убийства Дениса Вороненкова в 2017 году, но в 2019 году с него были сняты обвинения. – Прим. РС). Это, собственно, легло и в основу пресс-конференции, которую все видели, и я думаю, что вряд ли Луценко хотел, как бы к нему ни относиться, говорить что-то такое, что вообще совершенно не соответствует действительности. То есть, соответственно, он тоже на что-то опирался. А на что он опирался – мы опять-таки возвращаемся к этим разведданным. Причем разведданные имеют особенность, когда можно говорить об их наличии, но не называть источник их получения. Это особенности работы спецслужбы (Мария Максакова направляла в российские правоохранительные органы заявление с просьбой проверить своего бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина на его принадлежность к криминальному миру. В этом было отказано. Максакова судится с Тюриным из-за квартиры площадью 274 кв. м на Пресненской набережной, которую певице подарил отец. – Прим. РС)

– То есть вы согласны с данными следствия, назвавшего Юрия Василенко организатором убийства, каковы его мотивы?

– Заказ, деньги! Он промышлял этим. Вы же, наверное, знаете, что он предположительно при похищении был тяжело ранен около ресторана "Базилик" в Москве и предположительно не пережил этого ранения, и его труп, предположительно, опять-таки, скормлен свиньям на свиноферме. Аналогичная схема была, когда устранили лидера "Оплота" Жилина. Ведь что такое Рублево-Успенское шоссе? Это фактически не шоссе, а тоннель, напичканный камерами, там нет квадратного сантиметра, который не был бы под наблюдением. И тут в каких-то нескольких километрах от резиденции президента происходит убийство. Я думаю, там из супермаркета невозможно "Кока-колу" вынести и не предстать перед Фемидой за это. А тут какой-то ряженый заходит и что-то делает, и после всего исчезает в никуда. Тем не менее следствие же пришло к выводу о том, что это сделано по той же цепочке, и организатором был тоже Василенко. Как я понимаю, если в материалах следствия Василенко фигурирует по Жилину, если он взял заказ на убийство Дениса, то, вероятно, у него были корыстные мотивы. Какие еще?

– После ваших показаний с Владимира Тюрина были сняты обвинения…

– Мои показания не исключали причастности Тюрина. Мои показания были направлены на то, чтобы был допрошен и привлечен хоть к какому-то ответу Панаитов, который является бенефициаром всего произошедшего. Я не понимаю, как может быть такое, что он, учитывая камеры на лестничной клетке, учитывая то, что он сам же запустил версию о том, чтобы шли по следу Тюрина... как может быть такое, чтобы он вообще не был допрошен? Вот это мне не нравилось, и я поэтому выступала на суде. Панаитов и Тюрин знакомы. Я не понимаю, почему в случае, если я говорю о том, что Панаитова нужно допросить, надо сразу делать выводы о том, что Тюрин тут ни при чем? Это не "или – или", это может быть "и – и". Я не утверждаю, что Тюрин ни при чем. Более того, его поведение в отношении меня и вообще из-за всей той вакханалии, которую он устраивает в последние годы, меня, наоборот, убеждает, что Тюрин ничего хорошего лично мне не желает.

– Когда мы с вами говорили больше года назад, вы говорили, что настаивали, чтобы был допрошен Панаитов.

– Да, конечно.

– Я знаю, что вы в то время вели судебные споры с ним в связи с недвижимостью. На какой стадии находятся эти дела?

– Ничего не изменилось. Мы уже за это время несколько раз доходили до кассации, кассация возвращала дело в первую инстанцию, первая инстанция опять была в пользу Панаитова... В декабре будет еще один процесс.

– Видите ли вы политические мотивы в убийстве вашего мужа? Или с вашей точки зрения в данном случае речь идет исключительно о мотивах корыстных?

– До тех пор, пока мы не установим заказчика, очень сложно об этом рассуждать. Только это позволит сказать, была ли в этом политика. До этого это будут лишь предположения… Нами уже пройден этот путь, заявления были очень громкие, однако на каком-то этапе, к сожалению, данные, которые были для этого необходимы, испарились. Опять-таки, еще раз говорю, я убеждена, что эти данные были, я не думаю, что это был блеф. Я просто не понимаю, где они сейчас и возможно ли их восстановить. Учитывая, еще раз, к сожалению, что был убит также Шаповал (полковник украинской разведки Максим Шаповал был убит в заминированном автомобиле, он якобы был начальником сотрудника, который занимался охраной Дениса Вороненкова, однако официального подтверждения этому нет. – Прим. РС).