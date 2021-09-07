Куба первой в мире начала вакцинацию детей от двух лет

Куба стала первой в мире страной, начавшей вакцинацию детей от двух лет. Для прививок используются местные препараты Abdala и Soberana. Всемирной организацией здравоохранения они пока не признаны.

Из-за пандемии на Кубе школы практически не открывались с марта 2020 года. Новый учебный год начался в стране 6 сентября. Преподавание ведётся по телевидению, так как у большинства семей нет доступа в интернет. Кубинские власти ожидают, что школы будут открываться пошагово с октября, если к этому времени все дети и подростки будут вакцинированы.

Куба не стала закупать импортные вакцины и отказалась от участия в программе помощи COVAX, в рамках которой бедные страны могут получить препараты для борьбы с коронавирусом. Вакцина Abdala, по данным кубинских разработчиков, при испытаниях показала эффективность более 92 процентов, препарат Soberana – 62 процента.

В последние месяцы на Кубе наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом. Из 5700 смертей от COVID-19 примерно половина приходится на минувший август. C начала пандемии в стране выявлено более 650 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 95 тысяч приходится на детей и подростков.

В большинстве стран мира вакцинация одобрена для детей с 12 лет. Ранее о планах делать прививки от COVID-19 маленьким детям сообщали Китай, Объединённые Арабские Эмираты и Венесуэла. В Чили 6 сентября китайский препарат Sinovac одобрен для вакцинации детей от шести лет.