Кубанского активиста оштрафовали за листовки "Умного голосования"

Городской суд Армавира в Краснодарском крае признал местного активиста Сергея Соломахина виновным в приобретении для сбыта символики экстремистских организаций. Об этом сообщает Кавказ.Реалии. Суд установил, что 11 августа активист приобрел листовки "Умного голосования" - признанного экстремистским и запрещенного в России Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. ФБК также внесён в список иностранных агентов.
Согласно решению суда, "листовка "Умное голосование" имеет все признаки экстремистской напечатанной продукции".
В постановлении отмечается, что Соломахин признал вину и раскаялся. Эти обстоятельства признаны смягчающими, тем не менее он получил максимальное наказание – штраф в две с половиной тысячи рублей. Листовки суд решил изъять и уничтожить.
Сам Сергей Соломахин не стал комментировать Кавказ.Реалии данное административное дело. По словам других оппозиционных активистов из Армавира, на него было оказано сильное давление со стороны полиции.
- 26 апреля прокуратура приостановила деятельность общественной организации "Штабы Навального" в регионах. 30 апреля стало известно об их внесении в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. После этого сеть региональных штабов Навального (на юге России на тот момент они действовали в Ростове, Краснодаре и Махачкале) свернула работу. 9 июня Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Теперь активистам грозит уголовная ответственность в случае продолжения деятельности или финансирования.
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