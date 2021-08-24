Кубанского активиста оштрафовали за листовки "Умного голосования"

Городской суд Армавира в Краснодарском крае признал местного активиста Сергея Соломахина виновным в приобретении для сбыта символики экстремистских организаций. Об этом сообщает Кавказ.Реалии. Суд установил, что 11 августа активист приобрел листовки "Умного голосования" - признанного экстремистским и запрещенного в России Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. ФБК также внесён в список иностранных агентов.

Согласно решению суда, "листовка "Умное голосование" имеет все признаки экстремистской напечатанной продукции".

В постановлении отмечается, что Соломахин признал вину и раскаялся. Эти обстоятельства признаны смягчающими, тем не менее он получил максимальное наказание – штраф в две с половиной тысячи рублей. Листовки суд решил изъять и уничтожить.

Сам Сергей Соломахин не стал комментировать Кавказ.Реалии данное административное дело. По словам других оппозиционных активистов из Армавира, на него было оказано сильное давление со стороны полиции.

26 апреля прокуратура приостановила деятельность общественной организации "Штабы Навального" в регионах. 30 апреля стало известно об их внесении в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. После этого сеть региональных штабов Навального (на юге России на тот момент они действовали в Ростове, Краснодаре и Махачкале) свернула работу. 9 июня Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Теперь активистам грозит уголовная ответственность в случае продолжения деятельности или финансирования.