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Лицом к событию

"Экстремисты" Навального зовут на выборы?

Организации Алексея Навального объявлены «экстремистскими». Их активистам по закону, неконституционно имеющему обратную силу, запрещают баллотироваться. Сам Алексей Навальный в тюрьме. Партия «Яблоко» выдвинула своих кандидатов. Среди нет открытых сторонников Навального. Но сам Алексей Навальный, Леонид Волков и другие лидеры движения за то, чтобы граждане голосовали против «Единой России». В частности, используя метод «умного голосования»

Объективно эти призывы работали и на «Яблоко». Но председатель Политсовета партии Григорий Явлинский не один раз призвал сторонников Навального за них не голосовать: якобы Навальный националист, и у них с ним разные взгляд на политическую реальность. Многие посчитали этот призыв платой за участие в выборах.

О ход кампании дискутируют член Федерального политсовета «Яблока» Кирилл Гончаров и находящийся в эмиграции юрист Иван Жданов. В эфире будет показано интервью директора Левада-центра Дениса Волкова.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Программа «Лицом к событию» в эфире 30 июля в 19:05

Почему не пустили на выборы сторонников Навального?
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Почему не пустили на выборы сторонников Навального?

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