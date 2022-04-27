Кудрин: ситуация в России полтора-два года будет очень сложной

Россия в ближайшие полтора-два года будет находиться в "очень сложной ситуации". Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.



Инфляция в России по базовому прогнозу составит 20,7 процентов в 2022 году и более шести процентов в 2023-м. На поддержку экономики в условиях масштабных западных санкций, по его подсчётам, придется уже в этом году потратить более шести триллионов рублей. Он также отметил, что из-за санкций экономика российских регионов в ближайшее время будет очень дифференцирована.

Спад российской экономики в этом году, по предварительной оценке Минэкономразвития, достигнет почти 9 процентов.

В начале марта опрошенные Центробанком аналитики спрогнозировали инфляцию в России по итогам 2022 года на уровне 20 процентов. ВВП России, по их оценкам, снизится в текущем году на 8 процентов, рост экономики в 2023 году составит один процент.



По данным Росстата, месячная инфляция в марте составила 7,6 процентов. В сравнении с мартом прошлого года цены выросли на 16,7 процентов. Последний раз инфляция выше этого уровня фиксировалась в марте 2015 года и составляла 16,9 процентов.



Рост цен связывают, в частности, с беспрецедентными санкциями, под которые попала Россия в связи с военной агрессией в отношении Украины.

В то же время Россия - на фоне введённых против неё в связи с вторжением в Украину санкций - перестала публиковать экономическую информацию о размере внешних и внутренних долгов, рыночную статистику и данные об объёмах добычи и экспорта нефти, пишет The Wall Street Journal. Издание предполагает, что это делается для того, чтобы скрыть истинное состояние российской экономики после введенных из-за начала войны в Украине санкций.