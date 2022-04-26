К "челнокам" и "Жигулям". Новые цели российской экономики

Банк России на прошлой неделе на своем сайте опубликовал апрельский бюллетень Департамента исследований и прогнозирования "О чем говорят тренды". В нем содержится взгляд регулятора на то, как может выглядеть структурная перестройка российской экономики, о которой за последний раз уже неоднократно говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Перспективы, мягко говоря, безрадостные.

Такого рода исследования, как правило, относят к разряду "шокирующих прогнозов". Большинство предсказаний этого жанра делаются исходя из допущения, что произойдут маловероятные события, которые приведут к катастрофическим последствиям. Однако на этот раз картина, нарисованная Банком России – это базовый сценарий. Более того, документ, ко всему прочему, старательно избегает оценок социальных и политических последствий его реализации. Голая незамутненная экономика и ничего больше.

Санкции привели к существенному снижению российского экономического потенциала

Итак, в марте этого года в России начался экономический спад, констатирует аналитическое подразделение ЦБ. Причем в документе прямо говорится: "В отличие от краткосрочного "коронакризисного" спада, произошедшего в II квартале 2020 года, текущий спад с высокой вероятностью носит трансформационный, структурный характер и будет бóльшим по масштабу и продолжительности при любых сценариях. При этом вопрос о скорости и масштабе спада и времени, которое потребуется, чтобы его в будущем преодолеть, является дискуссионным".

Иными словами, кризисного сценария, к которому все привыкли с 1998 года, когда шоковая фаза довольно быстро сменяется восстановительным ростом, ждать не следует. Международные санкции привели к существенному снижению российского экономического потенциала. Причин две. Во-первых, снижение физических объемов экспорта по мере отказа развитых стран от российского сырья означает прямой вычет из ВВП. Во-вторых, в результате вынужденного переключения на менее технологичный, качественный и более дорогой импорт, снизится эффективность.

Кроме того, кризис, по большому счету, еще и не начинался. Многие предприятия продолжают функционировать на старых запасах материалов и комплектующих. Импортное оборудование, которое из-за внешних ограничений заменять или чинить будет весьма непросто (если вообще возможно), пока еще не начало массово выходить из строя.

Так что сейчас еще только начинается первый этап описанной ЦБ "перестройки" – разрыв устоявшихся технологических, производственных и логистических цепочек. Максимум, что правительство в состоянии сделать на этом этапе – попытаться минимизировать масштабы и последствия спада. Проще говоря, накачивать "тонущие" предприятия дешевыми кредитами и наблюдать, кто в конечном итоге сможет выплыть и выжить.

Малые объемы закупок и усложнение логистики приведут к удорожанию такого импорта

Но им предстоит перейти на следующий уровень и принять участие во втором этапе трансформации – первичной подстройке производственных и логистических цепочек к новым условиям. И тут, согласно тексту исследования, "в части налаживания поставок от альтернативных зарубежных поставщиков в условиях сохраняющихся ограничений возрастет роль небольших посреднических внешнеторговых компаний и "челночного" малого бизнеса (особенно в потребительском сегменте). Однако, малые объемы закупок и усложнение логистики приведут к удорожанию такого импорта и невозможности в полном объеме заменить традиционных поставщиков".

О том, что правительство в условиях ограничений, связанных с поставкой в Россию высокотехнологичной продукции, попытается сделать ставку на контрабанду и "челноков", "Деньги на Свободе" говорили с момента введения этих санкций. На прошлой неделе это стало официальной политикой.

Минпромторг опубликовал список товаров, в отношении которых разрешен так называемый "параллельный импорт". Он позволяет ввозить в страну товары без разрешения правообладателя. Список широкий – от смартфонов, бытовой техники, автомобилей и запчастей к ним, до оборудования, которое используется практически во всех отраслях экономики. Всего в списке 50 групп товаров и около 200 брендов.

Впрочем, в ЦБ трезво оценивают возможности "челноков" и контрабандистов. Потому что на третьем этапе – "обратной индустриализации", начнется то самое импортозамещение, о пользе которого рассказывают российским старшеклассникам на специальных тематических уроках.

Техническая и экономическая эффективность созданной техники будет уступать нынешним

Вот только есть один нюанс, о котором в методичке Министерства просвещения не упоминается: "Производство техники и технологий увеличивается, но на более низком технологическом уровне. Кроме того, эффект малого масштаба (невозможность массового производства в условиях ограниченного объема российского рынка) приведет к удорожанию таких техники и технологий относительно более современных, но недоступных технологий. Таким образом, техническая и экономическая эффективность созданной техники будет уступать нынешним… Еще одним важным последствием станет снижение экологичности производства".

То есть в течение нескольких лет российская экономика будет налаживать производство заведомо неконкурентоспособной продукции, которая и по цене, и по качеству, и по уровню используемых технологий будет уступать не только иностранным аналогам, но и тому, что производилось в стране до последнего времени. Низкую производительность труда придется компенсировать высокой занятостью, которая, впрочем, не будет сопровождаться адекватным ростом реальных доходов – менее квалифицированный труд предполагает менее существенное вознаграждение.

Это и есть та самая "цена войны", которую заплатит российская экономика, а вместе с ней и все россияне

В результате через несколько лет Россия придет к самообеспечению на "доцифровом" технологическом уровне. И только потом начнется этап "догоняющего развития". Аналитики ЦБ не дают никаких оценок, но это и есть та самая "цена войны", которую заплатит российская экономика, а вместе с ней и все россияне. Сотрудники Департамента исследований и прогнозирования Банка России практически подтвердили оценки самых пессимистично настроенных "клеветников" и "национал-предателей".

Однако автоматически записывать их в число "скрытых оппозиционеров" я бы не торопился. У этой честности и адекватности оценок есть и другое объяснение. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на днях получила от Государственной Думы мандат на очередную пятилетку. Возглавляемая ею команда будет не только определять денежно-кредитную политику, но и отвечать за ее последствия в самые тяжелые кризисные годы.

Поэтому документ, в котором зафиксирована трезвая оценка того, что будет происходить в России в ближайшие годы – это своеобразная защита от критики в тот момент, когда последствия кризиса ощутят на себе даже депутаты и чиновники. Если кризис окажется менее тяжелым и продолжительным, можно будет записать это в число своих заслуг. Если наоборот – более тяжелым и продолжительным, аналитики честно предупреждали: оценить глубину пропасти и продолжительность падения пока не представляется возможным.